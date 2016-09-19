Соперник «Рубина» – «Чита».

Подопечные Хавьера Грасии должны реабилитироваться перед болельщиками после крупного поражения от «Зенита». Напомним, что в 7 туре РФПЛ, питерцы были сильнее казанцев – 4:1. Завтра у «Рубина» есть шанс добыть путевку в 1/8 кубка России по футболу, где нас ожидает «СКА» из Хабаровска, который обыграл сегодня ФК «Спартак».

Команда отправилась на Забайкалье в следующем составе: Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Эмиль Бергстрём, Виталий Устинов, Крис Мавинга, Саму Гарсия, Рубен Рочина, Магомед Оздоев, Руслан Камболов, Мийо Цакташ, Янн М’Вила, Рифат Жемалетдинов, Жонатас, Марко Девич, Максим Канунников, Максим Лестьенн, Ильзат Ахметов.

Матч «Чита» – «Рубин» состоится на стадионе «Локомотив» и начнется в 11.00 по московскому времени (17.00 по местному), сообщается на официальном сайте ФК «Рубин».