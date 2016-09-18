Матч казанского «Рубина» и питерского «Зенита» на стадионе «Петровский» пришелся как раз на день рождения голкипера Сергея Рыжикова. Увы, партнеры на этот раз праздник своему ветерану подпортили изрядно, оставив Сергея в одиночку «спасать Казань».

Испанский тренер «Рубина» состав менять не стал, да и тренер питерцев Мирча Луческу сделал после матча в Израиле всего две замены: вместо напортачившего Лодыгина в воротах появился Кержаков-младший, а на место Кержакова-старшего вышел Дзюба.

И вот со старта «Зенит», заведенный своими болельщиками, пошел вперед - большими силами, на высоких скоростях. «Рубин» попытался было прессинговать, но на кураже питерцы легко уходили от опекунов, и защита волжан сразу же затрещала. Пенальти, назначенный в ворота «Рубина», как ни странно, из логики игры не вытекал - да, хозяева давили, но в завершающей стадии атак палили мимо.

Да и фол Сонга на Жиркове вряд ли можно считать грубостью - скорее Жирков сам зацепился за ногу камерунца. Но Матюнин рисковать на «Петровском» не решился и указал на точку. А Кришито с этой самой точки пенальти и реализовал, разведя по разным углам мяч и Рыжикова, 1:0.

Впрочем, по голевым моментам «Зенит» на гол все же наиграл, будем справедливыми. Контратаки же «Рубина» заканчивались после одной-двух передач - процент брака был ужасающе высок.

Развязка наступила через 15 минут второго тайма - «Рубин» ринулся отыгрываться, не обращая внимания на то, что почти каждая передача вперед превращалась в острый выпад «Зенита». «Рубин» пытался играть так, как играет «Зенит», но не получалось решительно ничего, а вот хозяева попросту разрывали оборонительные построения казанцев, превращая Рыжикова в статиста. Три гола словно под копирку, и вот счет уже 4:0 в пользу «Зенита».

«Рубин» попался на старую наживку - именно так он пару лет назад получил 2:6, играя на «Петровском» в открытый футбол. Разница в квалифицированности и сыгранности бросалась в глаза, но подопечные Грасии словно не замечали этого, продолжая гнуть чужую линию, и счастье, что «Зенит» в этом матче забил всего четыре мяча.

Один гол казанцы все же сотворили - Жонатас, получив мяч у линии штрафной, с ходу пробил, и Кержаков оказался не готов к такой прыти от бразильца - 1:4. Времени до конца матча было еще многовато, но тут пошли единоборства по всей площадке с массовой толкотней, и футбол отошел на второй план.

И когда Матюнин дал финальный свисток, не добавив ни секунды к основному времени (хотя замены были), это уже воспринималось с облегчением - слава богу, обошлось без массовой драки, а к тому все и шло.

Теперь через неделю основной состав «Рубина» сыграет в чемпионате дома с «Томью», а вот кто из казанской команды в четверг в Чите сыграет в матче на Кубок России - это пока большой вопрос.