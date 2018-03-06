Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Заинский район посетил чемпионат Татарстана по лыжным гонкам памяти заслуженного мастера спорта СССР В.Бекасова.

В центре «Ялта-Зай» лыжники соревновались с 8 марта на дистанциях 10 и 15 км свободным стилем.

Особое внимание было уделено в честь праздника женским забегам. Так, призовые места у женщин в гонке классическим стилем достались Алене Мельниковой из Зеленодольска - первое место. Второй финишировала Кристина Прибылова из Нижнекамска, а «бронза» досталась Ольге Васильевой из Казани.