Команда КФУ – ветеранов казанского баскетбола, в составе которой до сих пор играет первый президент БК УНИКС Александр Щербаков, выиграл первенство Европы среди ветеранов в возрастной категории «50+».
MVP турнира был признан центровой казанской команды Вадим Швецов. Благодаря этому успешному выступлению, в состав национальной сборной России на грядущий чемпионат мира среди ветеранов попали игроки нашей команды Александр Щербаков. Вадим Швецов, Георгий Королев и Юрий Голубев. Турнир пройдет в Италии.
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