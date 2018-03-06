Футбольная команда «Зенит» свой первый матч 1/8 финала Лиг Европы проводила на выезде – в Лейпциге. И по ходу всего матча просто обязана была забивать.

Питерцы играли последними из трех российских команд – два проигрыша («Локо» и ЦСКА) просто принуждали «Зенит» выигрывать – «Лейпциг» к фаворитам никто не относил.

Гости, безусловно, владели игровым преимуществом, но хозяева рачительнее отнеслись к своим маленьким шансам, и во втором тайме отличились дважды: на 56-й минуте отличился Брума, а на 77-й минуте отличился Вернер – 2:0. Тем не менее, гол Доменико Кришито на 86-й минуте со штрафного (1:2) оставляет «Зениту» прекрасные шансы на общую победу перед ответным матчем в Санкт-Петербурге 15 марта.