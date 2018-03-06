Футболисты московского «Локомотива» в Мадриде первом матче 1/8 финала Лиги Европы встречались с местным «Атлетико» и крупно уступили – 0:3.

В команде Юрия Семина из-за травм в числе нападающих был лишь один Эдер, которого хозяева сразу же наглухо прикрыли.

Зато лидер атак мадридцев Гризманн сразу же начал создавать гостям проблемы. И в начале 10-й минуты Саулю удался редкий по красоте дальний удар – такие в России забиваются не каждый сезон – 0:1.

Во втором тайме отличился уже Диего Коста, но он лишь сыграл на добивании после удара Гризманна. А на 90-й минуте гол Коке и вовсе убил интригу в этой паре – с 0:3 в Москве отыграться железнодорожникам будет почти нереально.