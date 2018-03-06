Общая сумма штрафов, выписанных игрокам лигой, составила 660 тысяч рублей.

Общее количество штрафных минут «зашкаливает»: за 60 минут две команды набрали 249 штрафных минут – в четыре раза больше времени самого матча При этом на счету «Нефтехимика» - 188 минут штрафа.

Вердикт лиги: защитник Брынцев дисквалифицирован на одну игру, форварды Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин – на две игры каждый и Камиль Фазылзянов, ставший зачинщиком массовой драки – на пять игр.

P.S.: В четвертом матче «Нефтехимик» переиграл «Трактор» 3:2, одержав первую победу в серии.