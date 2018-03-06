В четвртом матче «Ак Барс» одержал победу. Счет в серии - 3:1 в пользу казанской команды.

Если в конце третьего матча серии Шарыченков заменил Гарипова, то в четвертом матче Эмиль Гарипов вернулся в рамку ворот. У гостей отсутствовал получивший травму в предыдущем матче Атюшов. Вышел на лед у гостей Федор Малыхин.

Первой шайбы ждать пришлось довольно долго, но забил ее «Ак Барс» - на 13-й минуте Василий Токранов снял проклятье нереализованного большинства, точно бросив от синей линии – 0:1. Игра шла вязкая, «барсы» дважды затем удалялись, но счет до первого перерыва не изменился.

Во втором периоде гости в начале вновь удалились, но на этот раз обошлось. А вот в большинстве (второй раз в серии и в матче) «Ак барс» преимущество удвоил – отличился Азеведо – 0:2. Имел момент и Данис Зарипов, но шайба от штанги вылетела из ворот.

Но победные 0:2 к последнему перерыву наши парни удержали. Чувствовалось, что обе команды очень устали, но «Ак Барс», ведя в счете две шайбы, чувствовал себя комфортно. Однако на 48-й минуте одну шайбу хабаровчане отыграли – 1:2. Напряжение нарастало. К счастью для «барсов», Станислав Галиев сумел замкнуть передачу Азеведо – 1:3. «Ак Барс» в итоге без проблем довел матч до победы, и теперь все может решиться в серии 10 марта на льду «Татнефть-Арены».