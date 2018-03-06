В третьем матче казанского «Динамо» и клуба «Сахалин» наконец-то все счастливо разрешилось.

Напомним, вторую встречу в Южно-Сахалинске казанские волейболистки провели резервным составом, и уступили (1:3). Но в решающем матче в Казани хозяйки были более заряжены на победу. И в первом сете сахалинки огрызались отчаянно – лишь 26:24 в пользу хозяек.

И второй сет выходил непростым, но Воронкова и Василева решили дело – 25:13. И в третьей партии соперницы нашей команды рвали и метали, и все же 25:22 в пользу «Динамо» - 3:0 и 2-1 в серии.

Теперь в полуфинале плей-офф чемпионата России динамовки Казани сразятся с «Уралочкой».