Во всех 162 школах Казани 7 марта открылась постоянно действующая фотовыставка «Моя Россия».

На 20 широкоформатных фотографиях отображены самые живописные и удивительные уголки нашей страны - природные памятники и достопримечательности, раскрывающие огромную географию России с ее многообразием климатических зон и природных ресурсов.

Событие состоялось по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Он побывал на открытии фотовыставки в казанской гимназии №180, сообщает kzn.ru.

«К сожалению, сегодня дети иногда гораздо лучше знают красоты Турции или каких-то иных зарубежных стран, чем удивительную природу нашей Родины. А в ней очень много мест, достойных восхищения. Север и юг, тундра и барханы, горы и гейзеры – все это наше богатство, наследие наших предков. Мне хотелось бы к языку учебников добавить эмоций, которые вызывают эти фотографии. Цель выставки – наглядно показать детям Россию, которой невозможно не гордиться. Уверен, что любовь к Родине начинается с любви к каким-то конкретным местам. Я надеюсь, что выставка в школе станет темой для разговора дома за чашкой чая, когда дети смогут поразить своих родителей знаниями и заразить интересом к неисчерпаемым красотам России», - объясняет свою идею Ильсур Метшин.

На фотографиях отображены знаменитые Чарские пески - барханы в Забайкальском крае и Малиновое озеро на Алтае, соль из которого розовато-малинового цвета поставлялась к столу Екатерины II; алмазный карьер «Мир» и Кунгурская ледяная пещера; мансийские болваны с плато Маньпупунер и Авачинская бухта на Камчатке; самое большое высокогорное озеро на Северном Кавказе Кезеной-Ам и Ленские столбы; вулкан Креницына на Курилах и мраморный каньон Рускеала в Карелии, а также другие не менее уникальные по красоте и ценности природные памятники.

Фотографии снабжены описанием этих мест и интересными сравнениями, облегчающими школьникам восприятие информации. Например, глубина кимберлитовой трубки алмазного карьера «Мир» 525 метров сопоставима с расстоянием от Спасской башни казанского кремля до Александровского пассажа, длина Кунгурской пещеры равна расстоянию между станциями казанского метрополитена «Проспект Победы» и «Суконная слобода», а водопад Текелю на Оби – чуть выше высоток Казанского федерального университета.

В открытии также приняли участие глава Советского района Рустем Гафаров и начальник Управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов.