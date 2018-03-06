Первая серия плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и «Амуром» переехала в Хабаровск.

В состав гостей вернулся наконец-то Данис Зарипов. Он вышел вместе с Лукояновым и Потаповым. В остальном же составы обеих команда по сути изменений не претерпели.

Первыми могли отличиться хозяева, но в трех сэйвах подряд блестяще проявил себя Эмиль Гарипов.

А затем наконец-то довелось отличиться Владимиру Ткачеву – он удачно сыграл на добивании после того, как Метсола отбил шайбу после броска Галиева – 0:1.Трижды казанцы затем имели численный перевес, в том числе и «5х3», но увеличить перевес не смогли – тревожный звонок, ведь уже три матча подряд не могут «барсы» отличиться в большинстве.

Во втором периоде хабаровчане со второй попытки показали гостям, как надо реализовывать большинство – 1:1 на 26-й минуте. Все остальное время шла уже равная игра, со встречными шансами. Но в самой концовке двойной малый штраф был выписан «барсу» Лямкину. И на последних секундах второго периода хозяева повели в счете – 2:1. А на 41-й минуте счет и вовсе стал 3:1 в пользу хозяев – хозяева вновь реализовали большинство.

В дальнейшем «Ак Барс» старался, и моменты создавал, но шайба в ворота упрямо не шла. За 6,5 минут до конца третьего периода казанцы получили большинство «5х3». Вот он, шанс?

Увы, удаления мы за три матча так и не научились реализовывать. А вот «Амур» еще раз забил – 4:1.

И уже сейчас ясно, серия в любом случае завершится в Казани. Вот только в чью пользу? Пока «Ак Барс» ведет – 2-1 в серии, но к полудню 8 марта все может измениться.