В Казани состоялось награждение победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».
На победу претендовали более 700 участников в десяти номинациях, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Главный акушер-гинеколог Минздрава РТ, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи РКБ Ильмира Галимова стала «Женщиной – примером года». В финал конкурса также вышли педиатр Апастовской ЦРБ Наиля Зиатдинова, врач-физиотерапевт Городской больницы № 5 Набережных Челнов Фанья Басырова.
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