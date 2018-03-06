В казанском отделе полиции «Промышленный» возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней сотрудницы одного из магазинов Приволжского района, которая подозревается в розничной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.

В конце февраля инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Промышленный» выяснили, что сотрудница одного из торговых учреждений продала 17-летнему молодому человеку пиво, предварительно не проверив у него документы.

В ходе разбирательств по данному факту полицейские установили, что год назад молодая женщина совершила аналогичное правонарушение. Мировым судом Вахитовского района за нарушение ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния) на нее был наложен административный штраф в размере 15 тысяч рублей. 29 марта 2017 года штраф был оплачен. Этот день, на основании действующего законодательства, считался датой окончания исполнения судебного постановления по административному делу.

В связи с тем, что подозреваемая в течение года повторно совершила правонарушение, в отношении нее отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.