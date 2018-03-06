Сегодня, 7 марта, прием граждан во всех филиалах ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» будет осуществляться с 8 до 17 часов, за исключением Южного отдела г. Казани, который будет работать с 8 до 19 часов. 8 марта - праздничный выходной день, а с 9 по 11 марта МФЦ будут работать по обычному графику, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Республике Татарстан.

В настоящее время в многофункциональных центрах осуществляется прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также прием документов на предоставление сведений из ЕГРП. Более подробная информация о работе МФЦ, контактные данные и режим работы филиалов по всей республике, а также информация о предоставляемых услугах и предварительной записи на прием доступны на портале МФЦ https://uslugi.tatarstan.ru/mfc.