Начало весны очень нестабильно по своим температурным режимам.

В такой уязвимый момент важно максимально защитить себя от простуды и гриппа. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ рассказали, как это сделать правильно. Одним из главных пунктов в их советах является сбалансированное питание. Бобовые, яйца, рыба, овсяная каша содержат цинк, благотворно влияющий на защитные силы организма. Тыква, морковь, апельсины и другие овощи, фрукты оранжевого цвета обладают противовирусными свойствами. Сухофрукты, ягоды, яблоки благотворно влияют на иммунную систему, поддерживают работу сердца и стимулируют работу почек, выводящих из организма токсины.