Мужчина был задержан за ложный донос.

В Набережных Челнах задержали 55-летнего мужчину, который позвонил в полицию с ложной информацией о минировании одной из городских шаурмечных, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ. Прибывшие сотрудники полиции не выявили взрывоопасных предметов, а адрес звонившего мужчины оперативно вычислили. «Минер» рассказал, что накануне употреблял алкогольные напитки, а затем позвонил в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное донесение об акте терроризма».