В мероприятии приняли участие 250 человек.

Вчера в Елабуге состоялась массовая лыжная гонка. На трассу вышли 250 человек - это местные жители, гости из Казани и близлежащих городов. На лыжню вышли как любители, так и профессиональные спортсмены. Самому молодому участнику забега было 5 лет, самому возрастному - 73. На старт вышли и учащиеся школы для детей с ограниченными возможностями.

Отметим, что в Елабуге, в Танайском лесу, обустроена 3-километровая освещенная лыжная трасса. В летнее время трасса приспособлена для занятий лыжероллерным спортом.