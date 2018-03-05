По календарю - весна, а за окном - морозы. В солнечные дни заметно припекает, птички щебечут по-весеннему, но температура все еще ниже многолетней нормы.

О погоде начала марта и приметах, связанных с этим периодом, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Нынче переход от зимы к первому весеннему месяцу произошел не совсем типично. В последние годы начиная с 2014-го в начале марта в Казани и пригородах уже устанавливалась аномально теплая погода. Нынче вся третья декада февраля отличилась очень сильными морозами. Обвал арктического холода перекочевал и на начало марта, пугая температурами до 6 - 8 градусов ниже климатической нормы. Местами по Татарстану наблюдались ночные морозы до 25 - 30 градусов, а на поверхности снега термометры показывали аж 30 - 35 градусов ниже нуля. Немного теплее из-за рельефных особенностей было только в окрестностях Казани, в Лаишевском и Елабужском районах - до 21 - 23 градусов.

Весь февраль преобладало воздействие на погоду солнечных антициклонов, в целом по Татарстану отмечался дефицит осадков - редкий слабый снег едва дотянул по количеству до половины месячной нормы. Только в Казани и некоторых западных районах 4 - 5 февраля активные фронтальные разделы южного циклона принесли поистине стихийные явления: сильные осадки, перешедшие в мокрый снег и дождь, и метели со штормовым ветром до 20 - 25 м/сек. Сумма осадков за сутки достигла значений месячной нормы, а в Казани превысила ее.

Народные приметы марта с первых дней сулят весеннее тепло. Но фактически начало весны оказалось студеным. Кратковременное потепление и сильные снегопады вынес к Татарстану к утру 5 марта юго-западный циклон. Он пронесся через нашу территорию с большими скоростями и отошел в Предуралье. В его тыловую часть вновь начал поступать холод с севера. Ожидается 15 - 20 градусов мороза ночью, устойчивого потепления пока не наблюдается.

Следуя народному календарю, про эти дни говорят: «С 6 марта, с Тимофея Весновея, как ни злится метелица, все весной повевает», «Начался Тимофей - теплом пахнуло от дверей», «Теплом долгожданным веет - стариковские кости греет». В старину в этот день старики выходили во двор, чтобы обменяться новостями с соседями, потому что зимой из-за холодов этого сделать не получалось. Садились на завалинку и грелись в лучах солнца.

По дню Тимофея судили, какой будет весна. Если в этот день тепло, значит, и все три весенних месяца будут теплыми. Считалось, что именно с Весновея начинается сокодвижение в березах. Если в этот день дует восточный ветер, весна скоро наступит. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный - холода. Вчерашний день теплым не назовешь, хоть и светило солнце, ветер дул холодом с северо-запада.

Считали: если на Тимофея снег вокруг деревьев растаял и оставил пологие края, скоро будет тепло. Если же края крутые, ожидали продолжения холодов. Примечали: если ручьи рано потекли, то и сев будет ранним. Если на Тимофея увидишь зайца-беляка, в ближайшее время пойдет снег. Если ласточки прилетели, вскоре наступят теплые дни. После раннего наступления весны ожидали и раннюю осень. А рожденные в этот день дети согласно примете становятся главой семьи, поскольку будут обладать сильным характером.

Нарождающаяся в марте сила солнечного света с приближением дня весеннего равноденствия приносит к Земле день ото дня все больше тепла. И зима неминуемо отступит.

Примечали, что с 12 марта, с Прокопа Дорогорушителя, даже самые замерзшие пути начинают оттаивать. А со дня Василия Теплого - Капельника (13 марта) - с крыш сходит снег, начинается капель. Если дождь в день Василия - к мокрому лету, если солнце в кругах - к хорошему урожаю.

И хотя в Татарстане все еще холодно, потепление не за горами. Получается, что нынешняя весна по срокам поздняя, но свое обязательно возьмет.