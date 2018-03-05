Конструкция была установлена с нарушением правил Водного кодекса РФ.

ВС РТ обязал жительницу поселка Отары снести забор, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Он установлен на расстоянии 1,2 метра от берега озера, тогда как по нормам Водного кодекса РФ береговая полоса в 20 метров предназначена для общего пользования. Первоначально нарушение выявили инспекторы ЦТУ Минэкологии, но их предписание выполнено не было, Экологи обратились в Приволжский райсуд столицы РТ, но собственница забора обжаловала решение в ВС РТ. Суд признал незаконность конструкции.