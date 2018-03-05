Овен

Новое стучится в ваши двери! Сейчас вы вполне готовы для изменений во всех сферах своей жизни. На работе перед вами откроются возможности для профессионального роста. Обновление имиджа поднимет вам настроение и сделает вас более привлекательным.

Телец

Неделя начнется активно, будет много общения и положительных эмоций. Однако вскоре вам захочется покоя и одиночества. В размышлениях и анализе событий недели удастся найти выход из сложной ситуации, в которую вы попали не по своей воле.

Близнецы

Вполне возможны положительные изменения на работе, связанные со сменой руководителя. Не исключено, что исполнится одно из ваших давних желаний, причем сейчас обстоятельства складываются таким образом, что вашего непосредственного участия даже не потребуется.

Рак

Довольно неоднозначной окажется для вас эта неделя. Загруженность на работе и большая ответственность потребуют от вас много времени и больших усилий. Придется продемонстрировать все, на что вы способны. Поэтому личные планы придется пока отложить.

Лев

Неделя течет спокойно и размеренно. К вашему удивлению, вам не хочется сейчас ни новых впечатлений, ни новых знакомств, да и вообще каких-либо изменений в жизни - вас все устраивает. В выходные с удовольствием проведете время за чтением книги.

Дева

Ваше материальное положение на этой неделе улучшится благодаря содействию коллег - возможно, это будет успешный совместный проект или ваша консультация в выгодном деле. Не исключено, что вы с семьей окажетесь свидетелем неожиданного события на отдыхе.

Весы

Любимый человек удивит своим активным участием в ваших делах, и это обстоятельство поможет вам по-новому взглянуть на ваши отношения. Особое внимание на этой неделе придется уделить своему здоровью: не исключена опасность простудного заболевания.

Скорпион

Ваши усилия по выработке правильного режима сна и отдыха будут весьма успешными. Не исключено, что вы наконец-то избавитесь от одной из своих вредных привычек. Общение с любимым будет наполнено радостью при вашем полном взаимопонимании.

Стрелец

Семейные вопросы и проблемы детей на время займут все ваше внимание. Особой заботы потребуют и ваши родители. Предстоят большие траты на благоустройство вашего жилища в связи с изменениями в составе семьи. Совместный отдых с друзьями может не состояться.

Козерог

На этой неделе будет много деловых звонков и общения с родственниками по самым разным вопросам, но не все вас обрадует. Обстановка на работе нормализуется, поэтому вы без ущерба для служебных обязанностей переключитесь на личные дела.

Водолей

Возможно, в вашей жизни произойдет событие, которое заставит вас пересмотреть свой взгляд на привычные вещи. Вам удастся значительно увеличить свой месячный доход за счет выгодной подработки, возможно, она станет и регулярной.

Рыбы

Вполне вероятны деловые предложения, правда, связанные с командировкой. Ваши близкие в очередной раз обвинят вас в эгоизме и отстраненности от семейных дел. И вам снова придется доказывать свое право принимать решения по многим вопросам самостоятельно.