«Как женить взрослого сына: искать невесту матери или звать Хануму?» - так называлась статья, напечатанная в нашей газете больше четырех лет назад. На сайте «Казанских ведомостей» она занимает первые позиции в рейтинге посещаемости. Оказалось, в поиске второй половинки многие возлагают надежды на сваху. О том, как обстоит дело на брачном рынке Казани сегодня, - наш разговор с директором одного из клубов знакомств Татьяной Кошкаревой:



- Свахи были востребованы всегда, а сейчас тем более! Потому что принципы и законы, по которым знакомились родители нынешних потенциальных женихов и невест 20 - 30 лет назад, уже не действуют. Отсюда много одиноких и в 35, и в 40 лет. В наше время личных достижений молодежь, едва получив высшее образование, стремится сделать карьеру и заработать как можно больше денег. Но если мужчина может жениться и в 40, и в 50 лет, то девушке с годами выйти замуж сложнее, а ей ведь еще и детей надо успеть родить. Сорокалетние мужчины смотрят не на ровесниц, их привлекает красота и молодость 25-летних. А тем некогда ходить на свидания: они заняты зарабатыванием денег для покупки квартиры, машины… Так что можно сказать, «благодаря» эмансипации женщин одиноких людей стало больше. Женщина говорит, что может все сама, и ударяется в карьеру. Только нужна ли она такая мужчине? Ведь он ищет не менеджера, не директора, а прежде всего Женщину.

- Кажется, что познакомиться в настоящее время несложно - на сайтах знакомств масса объявлений…

- Конечно, можно знакомиться и в интернете, но это вариант более экстремальный и опасный. Во-первых, там много женатых мужчин, ищущих лишь развлечений. Во-вторых, прийти на свидание может совсем не тот человек, что запечатлен на фото. И вам будет жаль времени, потраченного на переписку, подготовку к свиданию. Сваха всегда выступает неким посредником при знакомстве. Прежде всего чтобы помочь побороть страхи потенциальных женихов и невест: сильный пол больше всего боится быть отвергнутым, а слабый - показаться слишком легкомысленной и сразу получить предложение перейти на близкие отношения. Ведь ни для кого не секрет, что дам подкупает прежде всего в мужчине интеллект, а мужчину - сексуальная привлекательность дамы. Такова природа, и с этим ничего не поделаешь!

- Сваха еще и психолог, и советчик…

- Конечно! Первый мой совет девушкам: главное в отношениях - постепенность. Не надо торопить момент близости - пусть мужчина красиво поухаживает за вами, совершит благородные поступки, заслужит ваше внимание. А если этого не делает, зачем он вам нужен? Ну женится он на вас и будет все время лежать на диване. Разве вы этого хотели?

- По вашему опыту, кто больше нуждается в общении и знакомствах?

- Я бы даже сказала, что обращается больше мужчин, чем женщин. Некоторые сразу ставят условие: мол, я заполню анкету со своими данными, если вы предоставите мне стопроцентную гарантию встречи с идеальным партнером. Я смело заявляю: готовых для кого-либо вариантов на брачном рынке нет! Над отношениями в любом случае надо работать! Я могу лишь обменять их телефонами, организовать пространство для знакомства… Другие ищут своего человека, но тут может быть несколько вариантов. К тому же времена поменялись: если раньше девушке было неприлично проявлять инициативу при знакомстве, то сейчас в этом нет ничего зазорного. К сожалению, мало кто знает о построении взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Привести в пример и назвать идеальными отношения в своей семье могут единицы. Многие «танцуют» на любимых граблях, совершая одни и те же ошибки. Человек-то у нас ленивый, меняется тяжело, особенно мужчины…

- Татьяна, какие еще советы можно дать тем дамам, которые мечтают выйти замуж?

- Второй совет - не забудьте с утра… улыбку. Она больше слов скажет окружающим о том, что вы открыты для общения. Третий - помните, что личной жизнью надо заниматься каждый день. Вы же ходите в магазин и кушаете ежедневно? А то многие хотят иметь счастливую семью, но ничего не делают для этого... В нашем мегаполисе масса мест и городских мероприятий, где можно познакомиться: театр, кафе, разные тренинги, семинары, фестивали, куда могут прийти такие же одинокие люди. Кому-то по душе настольные игры, кому-то - танцевальные вечера. Использовать надо любой шанс! Например, недавно я побывала на мероприятии, где были организованы так называемые быстрые свидания. Пришло 30 парней и 30 девушек. Каждому был вручен бейджик с его именем, каждый общался с противоположным полом ровно 5 минут. Но девушки, понадеявшись на организаторов, даже не догадались взять с собой визитку со своим именем и телефоном. В итоге контактами обменялись лишь единицы.

- Получается, если девушка на выданье, у нее должна быть при себе всегда специально приготовленная визитка для знакомства?

- Совет четвертый - носите в сумочке минимум 20 таких визиток. Не с названием вашего места работы, должности и рабочим телефоном, а именно для общения. Ведь знакомства могут быть и опосредованными - вашу визитку могут передать другому заинтересованному в поиске второй половинки. Совет пятый - для знакомств вообще лучше купить отдельную сим-карту, которую вам не жалко будет выбросить в том случае, если вы вышли замуж или у вас завязались серьезные отношения. У свободной, достойной девушки может быть много ухажеров.

- А какие ошибки делают чаще всего женщины и мужчины в браке?

- «Ну вот он и мой (моя)! Можно быть самим собой», - расслабляются многие. И перестают заботиться о своем внешнем виде, делать для супруга приятные мелочи. Ухаживать друг за другом надо всю жизнь, а не только до свадьбы. Кроме того, многие женщины не умеют правильно говорить о своих желаниях, страдают «синдромом партизана». Мол, если любит, то догадается. Увы… Надо почаще говорить о своих желаниях, причем задолго до праздника и как бы между прочим: «Меня так завораживает запах вот этих духов!», «Ах, вот мои любимые цветы!», «Ой, я всю жизнь мечтаю о…» Помогите мужчине сделать вас счастливой. И обязательно с детским восторгом примите подарок: «Как ты догадался, любимый?»

Мужчины, наоборот, возмущаются: «Она так много говорит! Я устал ее слушать!» Да ты радуйся, что твоя женщина много говорит, - значит, у тебя здоровая женщина: то, что не выговорилось, уходит в болезнь. А если ты ее не слушаешь, значит, у тебя есть заместитель… Выговорившаяся женщина успокаивается, наполняет женской энергетикой своего мужа, отношения пары гармонизируются.

- Сейчас многие пары предпочитают жить в гражданском браке. Как вы к этому относитесь?

- В гражданском браке мужчина не считает себя женатым, не несет никакой ответственности за отношения. В то время как женщина подсознательно воспринимает мужчину как своего мужа, привязывается к нему. Назвать такие отношения семьей я не могу - в них нет доверия, каждый живет своей жизнью и в любой момент, найдя вариант получше, может помахать ручкой. Гражданский брак вообще понижает самооценку женщины. Вроде все хорошо, а предложения от партнера не поступает. И женщина начинает копаться в себе, искать изъяны. Гражданский брак еще называют пробным. А нужен ли он вообще вам? Ведь выходить замуж или жениться надо тогда, когда вы уже навстречались, насмотрелись и поняли, что лучше вашего избранника нет и не будет.

- Татьяна, какую разницу в возрасте вы считаете оптимальной для брака?

- Не больше 12 лет. Потому что болезни никто не отменял. Если ей 25, а ему 45, какие могут быть перспективы в отношениях? В 45 лет она будет еще в хорошей физической форме, а что мужчина сможет ей дать в свои 65? Так что тут нужно придерживаться здравого смысла.

- О замужестве мечтает практически каждая женщина в любом возрасте. А что относительно планов мужчин?

- Как не покажется странным, но чем старше мужчина, тем больше он задумывается о создании семьи. Дети выросли, образовали свои семьи, и проблема одиночества среди пенсионеров (как среди мужчин, так и женщин) выходит на первый план.