Это здание на казанской улице Баумана своей монументальностью напоминает могучий линкор, твердо следующий своим курсом сквозь бурные волны и шторма российской истории. Пройдя через рифы революций и войн, корабль ни на йоту не изменил себе даже в имени, не отдав времени ни одной своей буквы! На борту этого эсминца финансов и теперь каждый может прочитать старорежимное название: «Государственный банкъ».



Менялись власти в городе, но ни одна не решилась убрать из названия эту твердую дореволюционную букву ять. Почему? А потому что каждый здравомыслящий политик понимает: здоровые финансы - опора здорового государства. И в этом деле даже к словам-названиям отношение особое, трепетное. Ведь здесь, в самом сердце города, с 1914 года хранятся деньги. Много денег.

Речь идет о памятнике архитектуры Казани - здании на улице Баумана, 37, в котором и сейчас располагается одно из важнейших учреждений региона - Национальный банк Республики Татарстан. Когда входишь внутрь него, поневоле останавливаешься: респектабельность и солидность, словно господа во фраках и цилиндрах, принимают тебя с уважением, но и ждут того же в ответ. Высокие своды здания, глядя на которые задираешь голову, мрамор, анфилады широких неспешных лестниц и особая тишина места вызывают почтение.

Что ж, более чем вековая история этого уникального здания заслуживает нашего рассказа. Более того, сотрудники Национального банка РТ готовы провести для всех желающих экскурсии по финансовому учреждению, чем воспользовался и корреспондент «Казанских ведомостей».

Монументальный дом с колоннами на Баумана - третье и окончательное пристанище финансового центра региона, который кочевал до этого по разным адресам Казани.

Первоначально Казанское отделение Госбанка России располагалось, как и положено важному госучреждению царской России, в Казанском кремле.

В 1876 году отделение Госбанка Российской империи переехало из Кремля на Черноозерскую улицу (ныне это улица Дзержинского) в трехэтажный каменный дом. Долгое время трехэтажка на Черном озере всех устраивала, но стремительное развитие России в конце XIX века потребовало увеличения площадей главного финоргана Казанской губернии.

В 1911 году в столице Российской империи - Петербурге - принимают решение: пришла пора строить новое здание Казанского отделения Госбанка. Городские власти выделили место под строительство на одной из центральных магистралей - торгово-деловой улице Большой Проломной, ныне носящей имя революционера Николая Баумана.

- На месте будущего Нацбанка РТ к этому времени уже стояло тоже по-своему историческое здание. Здесь, в двухэтажном кирпичном доме, в 1846 - 1856 годах провел последнее десятилетие своей жизни великий русский ученый-математик Николай Лобачевский, - рассказывает экскурсовод финучреждения, эксперт Нацбанка РТ Андрей Крючков. - Дом, где когда-то жила семья Лобачевских, снесли, а вот с остальными обитателями построек на месте будущего банка властям пришлось повозиться, уговаривая съехать - место-то было хорошее, в центре города. В конце концов их почти силком, с помощью губернатора, отселили-таки. Последней съехала еврейская синагога, которой предоставили здание на соседней улице - Малой Проломной, ныне улица Профсоюзная.

И вот - 3 июля 1912 года состоялась торжественная закладка нового здания Казанского отделения Государственного банка.

Кстати, в работе над проектом Госбанка трудилось несколько архитекторов. Но окончательный вариант проекта воплотить в жизнь поручили казанскому архитектору-практику Василию Трифонову. Это был уникальный, разносторонний специалист, который прекрасно знал строительный рынок Казани и был способен контролировать каждый этап строительства - как сейчас принято говорить, сдавать взятый объект под ключ: от заливки фундаментов вплоть до меблировки помещений.

Всего лишь два года работ, и 1 сентября 1914 года Казанское отделение Государственного банка переезжает в новое собственное здание, оборудованное по последнему слову техники. Правда, была в нем одна архитектурная странность: здание выглядело как птица с одним крылом. Действительно, к центральной, основной части здания банка примыкало лишь одно крыло, располагалось оно слева. Почему?

По одной из версий историков, купец Губайдуллин, которому принадлежал дом, предназначенный под снос для последующего строительства банка, наотрез отказался продать его и участок земли под ним. Дело в том, что в доме располагались ресторан купца, гостиница и бордель, пользовавшийся большой популярностью у казанских мужчин того времени. Так что расставаться с хорошим, а главное, стабильным доходом владелец дома не пожелал. В итоге архитекторам пришлось делать из полноценного асимметричный проект.

В таком урезанном виде здание банка дошло почти до наших дней. На исходе прошлого века новый руководитель Национального банка РТ Евгений Богачев решил исправить историческую несправедливость и вернуть банку первоначальный задуманный «нормальный» облик. На улице Баумана закипела большая стройка, и 4 ноября 1997 года состоялась презентация нового комплекса зданий Национального банка Татарстана, уже с «правильной» симметрией и пришитым «птице» крылом.

Возвращаясь к истории здания, эксперт Андрей Крючков отмечает:

- После открытия банка в 1914 году казанцы приходили сюда как в театр: просторные чистые помещения, залитые светом, ковровые дорожки, швейцар на входе, туалеты со всеми удобствами. Госбанк стал тогда самым культурным местом Казани.

А в 1915 году здание Казанского отделения Госбанка стало и местом хранения золотого запаса Российской империи. Ввиду начавшейся Первой мировой войны правительство пока еще царской России приняло решение об эвакуации золотого запаса страны подальше от границ - ценности погрузили в вагоны и отправили в Казань и Нижний Новгород. Казань приняла на хранение примерно половину золотого запаса России - около 600 тонн золота, других драгоценностей. В нашем городе переданные сокровища государства аккуратно хранились в течение нескольких лет, вплоть до начала Гражданской войны в 1918 году. О дальнейшей судьбе исчезнувшего в хаосе безвластия ценнейшего груза, доверенного Казани, историки спорят и по сей день.