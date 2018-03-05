В минувшие выходные в Казани состоялся концерт «Хора Турецкого», а в воскресенье известный музыкант, основатель и руководитель хора и арт-группы SOPRANO, народный артист России Михаил Турецкий побывал в региональном избирательном штабе Владимира Путина.



- Мы всегда рады приезжать в Татарстан. Здесь отличные дороги, порядок, изменения видны невооруженным взглядом. Казань и Татарстан дают другим регионам понять простую вещь: чтобы быть счастливым, не обязательно уезжать в Москву и за границу. Тут есть все для счастья, - поделился впечатлениями Михаил Борисович.

- Вы уже два раза приезжали в Казань со своим уникальным проектом «Народное караоке». Как появилась такая идея?

- Все началось с проекта «Праздник песни». Пару лет назад на берегу Волги в Самарской области вместе с Владимиром Владимировичем Путиным оказались на творческой встрече, и возникло настроение спеть хором самые любимые народом песни. Я предложил начать с «Боже, Царя храни». Владимир Владимирович как-то напрягся и попытался воспротивиться этому. Я сказал: «Ничего личного, это гимн России до Октябрьской революции». Дальше «Праздник песни» перерос в проект «Народное караоке». Тысячи людей собираются на площадях и поют вместе с нашим хором народные хиты. Было уже 50 таких праздников, и не только в России. На концертах мы превращаемся в одну команду, и люди реально ощущают, что наша сила - в единстве. Кстати, рекорд по количеству участников был установлен в Ростове-на-Дону: на площадь попеть пришли 106 тысяч человек.

- Какой из этих 50 концертов стал для вас самым волнительным?

- Наверное, концерт в Берлине. Мой отец - участник прорыва Ленинградской блокады. Я пообещал ему, что выступлю с песнями победы на центральной площади Берлина. Он сказал, что никогда такого не будет. Тот наш разговор состоялся в 2002 году. А в 2017 году случилось чудо. На площади в одном километре от Рейхстага мы сделали колоссальный концерт. Пели о победе на разных языках. Это не «бряцание оружием», скорее девизом проекта могут стать слова «Хотят ли русские войны?» Это акция миролюбия и дружбы. Мы показали, что хотим вести диалог. Мы должны объединяться, потому что сегодня мир очень хрупкий. Если мы этого не сделаем, то наша цивилизация долго не просуществует. Если люди не договорятся на политическом, экономическом и милитаристском уровне - это катастрофа.

- Продолжение проекта будет?

- Да, в этом году состоится исторический песенный марафон, который поддержат Администрация Президента и другие ведомства. Мы поедем в Париж, Братиславу, Вену, Любляну, Берлин, Тель-Авив и Нью-Йорк. В Нью-Йорке сначала выступим в здании ООН. На наш концерт придут люди, которые управляют миром. Они услышат, о чем поют русские, и будут петь вместе с нами. А дальше поставим сцену с видом на статую Свободы. Мэр Нью-Йорка берет этот праздник под свой личный контроль. Диалог на уровне культуры должен продолжаться, чтобы ракеты не летали туда-сюда.

- У вас никогда не возникало мысли остаться за границей?

- В Америку мы впервые приехали в 90-м году. Тогда можно было сойти с ума от американского уровня жизни по сравнению с Москвой. На Тверской улице, в двух шагах от Кремля, легко можно было попасть на машине в яму и потерять колесо.

Если раньше и возникал вопрос «А может, остаться в Америке?», то сейчас нет. Мы гастролируем по всему миру. В советское время это было невозможно. Сейчас можно перемещаться по всему миру, работать в разных странах, и самое главное - в любой момент есть возможность вернуться. И это тоже заслуга сегодняшней власти.

У меня есть четкое ощущение, что мы живем в правильное время, в правильном месте. Посмотрите, как стала развиваться культура в регионах, в малых городах.

Лет 15 назад я, прочитав статистические данные, ужаснулся: 46 процентов жителей России ни разу не были в театре, на концерте. За это время произошли колоссальные изменения: в музеи народа ходит больше, чем на футбольные матчи! Это уже счастье!

В США тоже есть перемены. Уровень жизни нормальный, но стало значительно грязнее на улицах. И человеческие отношения ухудшились. Человек перестал быть человеку другом, такого раньше там не было. И там нет такого одухотворенного настроения, как у нас.

Сегодня в России, если человек хочет работать, менять вокруг себя пространство и меняться сам, делать что-то прогрессивное, у него есть эти шансы. И он обязательно будет жить хорошо и достойно в нашей стране. Человеку труда открыты все дороги. Надо просто поверить в себя.

- Многие ждут от Президента страны чуда, как будто по одному его слову жизнь сразу изменится…

- Все дело в том, что нельзя уповать только на руководителя. Он же работает не один. Есть такое понятие - команда. И все мы, вся страна - команда! Если мы все вместе, плечо к плечу будем бороться за свое будущее, за будущее своих детей, то все у нас будет отлично. А если Президент будет один воевать за наше общее счастье, а остальные только наблюдать - получится у него или не получится, то никакого продвижения вперед не будет.

Не надо ждать, что придет какой-то дядя и решит все проблемы. Не придет! Вот я, например, прихожу в репетиционный зал: в одном углу мусор, в другом - обрывки каких-то проводов. Спрашиваю: «Что такое?» «Да к нам уборщица что-то не ходит…» Тогда я иду в санузел, беру веник, совок и сам все это подметаю. И потом у нас в этом зале никогда не было грязи! Так что не сиди и не жди, что за тебя все сделают. Начни с себя - и тогда все будет!