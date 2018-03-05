В Казани открылся республиканский ситуационный центр по мониторингу проведения выборов Президента России 2018 года.



В нем будет проводиться обработка поступающих от наблюдателей жалоб с регистрацией каждого обращения, а также работа по организации контроля за избирательным процессом. Центр обеспечен необходимыми техническими устройствами и современными гаджетами.

Инициаторами создания центра стали представители Татарстанского регионального отделения общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» и Общественной палаты РТ. Центр открыт на базе Института социальных и гуманитарных знаний, в нем работают специально обученные координаторы, юристы, специализирующиеся на избирательном праве. С 5 по 19 марта они работают с разделом «Карта нарушений» на интернет-портале Национального общественного мониторинга и с обращениями о нарушениях на избирательных участках республики, поступающих из других источников. Каждое обращение будет зарегистрировано, специалисты составят юридически грамотные комментарии, которые потом отправят наблюдателям на конкретный участок для решения проблемы.

Отметим, что такие площадки будут организованы во многих субъектах страны.

Как отметил в выступлении перед участниками штаба председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, цель такого центра - привлечь молодых будущих юристов, специалистов, активных граждан, чтобы избирать власть, которой они бы доверяли.

Он сказал, что, не участвуя в выборах, человек теряет моральное право требовать что-то от власти. Поэтому нужно сделать избирательный процесс максимально легитимным, открытым, чтобы граждане не пренебрегали своим избирательным правом.

- Контроль за соблюдением избирательного законодательства возлагается на «Корпус наблюдателей «За чистые выборы». Именно вам доверяется такая работа. Это ведь фактически практика вступления в жизнь. Надо учиться избирать ту власть, которая отвечала бы перед вами, была бы эффективной. Поэтому мы открываем ситуационный центр, - сказал Анатолий Фомин.

Затем слово взял председатель исполкома Татарстанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», региональный координатор «Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Ильнар Гирфанов:

- Именно у вас важная функция по мониторингу и контролю хода голосования. С 2012 года я работаю в «Корпусе наблюдателей». Каждый год мы совершенствуемся, появляются новые люди и подходы. Теперь мы открываем свой ситуационный центр, куда будет стекаться информация со всей республики. Здесь будет осуществляться мониторинг хода голосования. Впереди у нас большие акции, в частности, по проверке готовности участковых избирательных комиссий ко дню голосования. Непосредственно в день выборов у нас будут работать 2817 человек в республике. Помимо наблюдения, консультаций здесь ведется большая работа по образованию команд. Все мы являемся одной большой командой. Перед нами стоит вызов - провести выборы 18 марта чисто и честно. Вклад каждого из вас станет вкладом в развитие нашей страны на ближайшие шесть лет.