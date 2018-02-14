По слухам, некоторые мамочки записывают своих чад в очередь в детский сад, еще будучи беременными. Это невозможно! Главный документ - свидетельство о рождении, на основании которого происходит запись, выдается только после рождения ребенка в лучшем случае в роддоме.



Визит 1

Лично я два года назад помчалась в райотдел образования, когда сыну было чуть больше месяца. Накануне узнала часы приема и огорчилась: для решения моего вопроса отведено всего два приемных дня. Конечно, можно поставить малыша в электронную очередь. Для этого нужно всего лишь зайти на нужный сайт, зарегистрироваться и внести информацию согласно требованиям. Но у меня почему-то упорно не получалось. Возможно, что-то напутала, а возможно, были сбои в системе, ведь таких, как я, в Казани тысячи.

В роно увидеть такое количество посетителей я не ожидала! Мой номер очереди 97. Время тянулось долго и мучительно. В коридоре душно, свободные места заняты. Нужно заполнить заявление, образец которого почему-то не могли найти. После того как народ стал возмущаться, нам его вынесли. Моя очередь подошла после трех с половиной часов томительного ожидания. Настроение, которое и так оставляло желать лучшего, окончательно упало после общения с инспектором, оформлявшим мои документы. Взглянув на номер садика, который мы с супругом тщательно выбирали, чиновница заявила, что туда путевку мы не получим. Мол, все хотят попасть в новые садики, а в старые никто не идет. Номер очереди оказался неутешительным - 151.

Позже, просматривая в интернете скорость ее продвижения, я не уставала удивляться тому, что за два года наша позиция поднялась всего на пять пунктов - до отметки 146. Каким образом в нашем районе шло зачисление детей в детские сады, оставалось лишь догадываться.

Градус моего волнения возрастал, но цифры упорно не хотели сдвигаться с мертвой точки. Решив, что хватит ждать, нужно действовать, начала звонить в гороно Казани. Трубку взяли сразу. Ну, все, сейчас мой вопрос решится, обрадовалась я. Но мне продиктовали другой номер, по которому я пыталась дозвониться почти… два месяца. Длинные гудки сменялись короткими, тональность которых я уже успела выучить наизусть. С мыслью, что путевку в детсад мне не видать как своих ушей, решила снова сходить в роно и попытать удачу.

Визит 2

Предупредив домашних о своем нескором возвращении и прихватив любимую книгу, я отправилась по знакомому адресу. Сказать, что я была удивлена, - ничего не сказать. В здании совершенно пусто! Я собралась было идти обратно домой, решив, что попала в неприемные часы, но охранник объяснил: теперь инспекторы дошкольного отдела работают не так, как пару лет назад. Прием граждан ежедневно с 9 до 6, за исключением сокращенного четверга. И теперь у них, как во всех районных администрациях Казани, есть терминал по выдаче талонов с номером очереди, что позволяет не создавать толпу людей возле кабинетов.

На этот раз мой номер оказался седьмым. Меня вежливо пригласили в кабинет. Выслушав мой вопрос, инспектор предоставила список детсадов, пояснив, что некоторые лучше не рассматривать, их ставят на капремонт. Когда выбор был сделан, слова инспектора прозвучали как песня: «Вы стоите на двенадцатом месте». А жизнь-то у чиновников налаживается, подумала я и заторопилась домой поделиться радостью с мужем.