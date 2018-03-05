Не люблю я 8 Марта. Разве нормально, когда мужская часть нашего населения только раз в год вспоминает, что нам надо говорить комплименты, дарить цветы, признаваться в любви? Но если подумать, так ли уж виноваты в этом наши мужчины? Мы, женщины, воспитали их такими.



Откуда это пошло, когда началось? Может, после Великой Отечественной войны, когда 15-летний пацан был первым парнем на деревне? Зрелые, самостоятельные мужики полегли на полях битв. В деревни, поселки возвращались единицы из тех, кто ушел защищать свою землю. Может быть, тогда матери, намаявшись в одиночку тянуть семью из последних сил, старались уберечь сыночков от невзгод, накормить получше, подкладывая им кусочек повкуснее?

Женщины-подранки Великой Отечественной войны, четыре года отпахавшие во имя Победы на заводах, в полях, вместо мужей пересевшие на тракторы и самосвалы, спустившиеся в забой, вынуждены были стать сильными. Надеяться им было не на кого. Женщинам приходилось работать сутками, поднимать страну из руин. До воспитания ли детей было тогда?!

Но в советские годы еще были сильны педагогические устои в школах, всюду работали спортивные секции, кружки. И если у мам не хватало времени на сыновей, то учителя, тренеры старались вкладывать в мальчишек все необходимое. И улица в те годы была иная. Мальчишки гоняли мяч, шайбу, играли в войну. Вырастая, шли в армию - не служить считалось зазорным. Парни тогда знали, что за благосклонность девушки надо побороться, показать себя с лучшей стороны.

Возможно, надлом случился в 90-е годы, когда Советский Союз развалился и все советское, в том числе и патриотическое воспитание в школах, показалось ненужным, мешающим построению демократии. Не стало страны, в армии творился беспредел, все продавалось и покупалось. Матери боялись отправлять сыновей служить. Причина - разгул дедовщины и беззаконие со стороны офицеров.

Женщины всеми правдами и неправдами старались уберечь от армии своих мальчишек. Так еще одна составляющая мужского воспитания выпала на долгие десятилетия.

В то же время своих дочерей мамы учили быть сильными, надеяться в жизни только на себя, уметь зарабатывать, быть защитницами своих детей, то есть взять на себя функции мужчин. Потому что им самим приходилось спасать, защищать свои семьи, становиться добытчицами.

Миллионы челночниц курсировали из России в Турцию, чтобы заработать, обеспечить детей всем необходимым. Многие мужчины в то время не смогли принять новые реалии жизни, терялись, уходили от проблем в запои, боялись бросить насиженные места на разваливающихся заводах и НИИ, упорно ожидая чуда.

Этим девочкам, росшим в 90-е, сейчас по 35 - 40 лет. В большинстве своем они разведены, умные, успешные, самостоятельные, в одиночку воспитывают детей. Мужчины, которые были с ними рядом, не выдержали конкуренции, не смогли стать опорой и защитой для семьи. Они привыкли, что все их проблемы решали мамы, обеспечивали их тоже мамы. И попробуй только сказать этим мамочкам, что своим отношением к сыновьям они загубили в них мужское начало! Заклюют, проклянут за то, что их дитятко посмели обидеть.

Антивоспитание мужчин в стране длится уже более двадцати лет. Даже реклама направлена на это. Поощряется, когда мальчик или мужчина прежде всего заботится о своем внешнем виде. Кто сейчас мелькает на экранах чаще других? Инфантильные, больше похожие на женщин, так называемые звезды, секс-скандалисты, красавчики, считающие, что им все должны.

Отдельная история - это пропаганда нетрадиционных отношений, которая активизировалась в нашей стране после распада Советского Союза, когда открылись границы и вместе с хорошим из-за рубежа к нам полилась грязь. Сейчас подростки 12 - 13 лет, еще не успевшие понять свое тело, ошалевшие от наплыва гормонов, насмотревшиеся в интернете непотребных видеороликов, каким-то непостижимым образом причисляют себя к секс-меньшинствам. Еще 10 лет назад было стыдно признаться в нетрадиционной ориентации. Сейчас это уже почти норма.

В чем же виноваты мамы этих мальчиков, спросите вы? В том, что поощряли и поощряют инфантильность в своих сыновьях. Пусть уж лучше чадо сидит дома, на улице его хулиганы обидят, а в спортивных секциях - синяки и ссадины. И получается к 18 годам такое комнатно-диванное существо, которое не может считать себя настоящим пацаном, не имеет ни моральных, ни физических данных. Резко, скажите вы. Да. Субъективно? Возможно. Но уверена: многие женщины со мной согласятся. Да и мужчины тоже, остались ведь еще настоящие среди них.

Знакомый заводчанин сетовал недавно, что жена раскрыла крылья над 10-летним сыном и не подпускает его к мальчишке. Захотел мужчина взять парнишку с собой в гараж, чтобы с машиной повозиться. «Нет! - кричит жена. - Он себе пальцы поотшибает молотком». Решили с гор на лыжах покататься, но супруга вновь закрыла сына грудью, мол, ребенка угробишь. Сдался мужчина перед слепой материнской любовью, и теперь сын все свободное время просиживает у компьютера или на диване валяется. Мама довольна - ребеночек дома, сытый и чистенький.

На днях перечитала роман Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» и поразилась, насколько точно и пронзительно жена главного героя сказала о крепости семьи и воспитании сыновей: «Крепости в жизни нашей нет... И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без семейной крепости да людской уважительности детей выпестовать? Мать тело питает, отец - душу, так-то мир держится. А когда в семье разнотык, коли я, баба темная да немудрая, и за мать, и за отца, и хлебом кормлю, и душу креплю, так беда ведь то, горе горькое! Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы, да ненаходчивы. Весь день в стирках да стряпне, в тряпках да белье, а на кухне мужика не вырастишь».

Действительно, трудно вырастить женщине настоящего мужчину. Его должен воспитать своим примером отец. Только вот где его взять, если многие женщины в одиночку воспитывают своих детей?