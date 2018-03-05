Профессия врача - одна из самых обсуждаемых. Докторов, пожалуй, одинаково часто боготворят и критикуют. От их решений, действий зависит здоровье пациента, а порой и жизнь. Нелегкий груз ответственности ложится нередко на хрупкие женские плечи.

Каково это - быть женщиной-врачом? Наша героиня - заведующая подстанцией №8 Станции скорой медицинской помощи Казани Елена Голубицина. Свой путь в медицину Елена начинала с обычной санитарки. Работала гинекологом, анестезиологом-реаниматологом, получила сертификат кардиолога. Около 20 лет доктор посвятила работе на скорой. На ее счету множество спасенных жизней.

«Нас брали в заложники»

- Я очень люблю свою работу, с детского сада мечтала быть доктором и была уверена, что стану им. После 8-го класса решила убедиться, что морально готова стать врачом. Летом устроилась санитаркой и попросила заведующую сводить меня в анатомичку на вскрытие. Не испугалась. В медицинский институт я поступала четыре раза! Каждый год мне не хватало для зачисления буквально полбалла или балла. Но я не сдавалась, работала санитаркой, затем препаратором на кафедре фармакологии. И на четвертый год наконец рассталась со статусом абитуриентки. Сдала все экзамены благодаря упорству и усидчивости. Принципиально не воспользовалась привилегиями спортсменки - я ведь была мастером спорта по пулевой стрельбе, кандидатом в члены юношеской сборной России. На кафедре физкультуры очень ценят такие кадры.

- Почему вы решили стать именно врачом-гинекологом?

- Мечтала о хирургии. Когда проходила практику санитаркой на втором курсе, впервые в жизни увидела роды. Это меня настолько впечатлило, что я решила стать акушером-гинекологом. Ведь это специализация, в которой соединяются хирургия и рождение чуда. Моя мечта сбылась, уже после третьего курса я была принята на работу акушеркой в один из роддомов Казани. Потом попала в 20-ю городскую больницу в отделение неотложной гинекологии. В отделении срочно требовался анестезиолог, и меня как самую активную направили на учебу по этой специальности. Чтобы осваивать новые методы, такие как перидуральная анестезия, я по ночам ходила на дежурство в РКБ.

- Около 20 лет вы проработали в бригаде скорой. Были ли особо запомнившиеся случаи?

- Было всякое. Не один раз нас брали в заложники. Чаще это делали пьяные пациенты. Приходилось вызывать полицию, чтобы нас выпустили. Но запоминается все же совсем другое. Не забуду, как молодую женщину с врожденным пороком сердца мы спасали от отека легких в течение нескольких часов. Была она в очень тяжелом состоянии. Потом называла меня своей второй мамой. Помню ее благодарные глаза. Другой случай: два брата переходили дорогу и их сбила машина. Один погиб, у второго травматическая ампутация ноги, артериальное кровотечение, шок. Бригада сработала быстро и четко. Пациент уже в стационаре все время повторял жене: «Это доктор со скорой меня спасла. Я жив только благодаря ей».

- А почему вы еще и на кардиолога решили выучиться?

- Показалось, что у меня недостаточно знаний. Множество вызовов скорой связано с болезнями сердца, очень важно хорошо знать тонкости анализа ЭКГ. Мой принцип: врач должен уметь все делать сам и научить этому свою бригаду, помочь в любую минуту, а не стоять и давать указания.

- Вы прошли путь от санитарки до заведующей подстанцией. Есть желание подняться выше по карьерной лестнице?

- Нет. Во-первых, я прежде всего практикующий врач. Чем выше уровень, тем больше бумажной работы. Это не мое. Во-вторых, поменялись приоритеты - теперь я хочу больше внимания уделять семье. У меня недавно родился внук. Я готова в нем раствориться. Раньше ведь случалось, что по трое суток не бывала дома, много лет не знала, что такое праздники, выходные. Сейчас мне выходных уже не хватает: хочется больше времени проводить с любимыми людьми - мужем, детьми, внуками.

О вредных привычках

- Существует мнение, что хирурги, доктора скорой в большей степени подвержены вредным привычкам. Так ли это?

- В детстве нас очень строго воспитывали. Я до сих пор испытываю большую неприязнь к курению, особенно среди женщин. Но такая проблема в целом есть. Доктора, и не только скорой, действительно подвержены вредным привычкам. К сожалению, для многих это единственный способ снять стресс. Даже профессионалы не всегда могут найти другой путь расслабления. Честно говоря, выдержать столько часов в операционной, отдежурить сутки по неотложке - это адский труд. Я отдыхаю по-другому - уезжаю на природу, занимаюсь спортом. Когда сильно устаю, иду в спортзал на групповое занятие или на танцы.

- Работа в Скорой настолько тяжелая?

- Понимаете, порой люди живут на работе. Неудивительно, что здесь рождаются семьи. Сутками бок о бок, вместе проходят такие стрессовые ситуации, где с полуслова надо понимать друг друга. Это все сближает. Многие настолько увлечены работой, что забывают о личной жизни. Сейчас я ругаю за это молодежь, отправляю их отдыхать, проводить время с семьей. Кредит, ипотека вынуждают их жить на работе. Так не должно быть.

- Вам приходилось подрабатывать в частных клиниках?

- Да, пришлось. Деньги нужны всем. Сначала ушла в косметологию. Но почувствовала себя невостребованной как специалист с большим опытом и знаниями. Поэтому все мои дальнейшие совмещения были связаны с клиниками, где я могла проявиться как специалист. Были предложения перейти в частную клинику, но Скорой я не изменила.

- Как вы вообще относитесь к частным клиникам?

- Для меня бизнес и медицина - несовместимые понятия. Кто плохо работает в «бюджете», не будет хорошо работать и в частных клиниках. Если врач думает только о деньгах, он никогда к пациенту с душой не подойдет. Я бы в частную практику впускала только докторов с очень большим трудовым стажем и заслугами. За границей, к примеру, введена обязательная стажировка в муниципальных больницах. Тут становишься профессионалом в плане оказания всех видов неотложной помощи. Врач, не умеющий оказывать неотложную помощь, это не врач. Молодежь не хочет идти на скорую, в поликлинику. Не ищут даже возможности практиковаться, получать навыки. Их уже ждут частные клиники.

О личном

- Вам, женщине, легко руководить коллективом?

- Я стала заведующей в своем родном коллективе, где много лет отработала в бригаде. Коллеги знают: какие у меня высокие требования к себе, такие же я предъявляю к ним. Не только требую, но и максимально делюсь знаниями и опытом. Конечно, делаю какие-то поблажки, особенно тем, кто всю жизнь проработал на скорой: это надежные люди, злоупотреблять этим никогда не будут. Стараюсь войти в положение каждого, но личное и рабочее четко разграничиваю.

- Как вы проводите свое свободное время?

- Я всегда была очень активной. Мы с семьей катаемся на коньках, горных лыжах, велосипедах. Я хожу на фитнес, в бассейн, танцую. Наконец осуществила свою давнюю мечту - уже два года с мужем занимаемся бальными танцами. Учиться новому никогда не поздно. Меня муж в 45 лет поставил на горные лыжи. Сказал: «Езжай». И я поехала. Раза три упала. Но в четвертый уже обгоняла его.

- Остаются силы на хозяйство?

- Я люблю готовить, люблю, когда в доме уютно и чисто. Меня так воспитали, что женщина должна уметь все. Недавно с утра муж сказал: «Наверное, ни одному мужчине так не везет, когда его жена готовит на завтрак омлет с грибами». Готовлю только дома, никаких полуфабрикатов, фастфуда, салатов из магазина.

- Какое ваше любимое место в Казани?

- В городе нет такого. Только природа. Мы часто ездим в Кзыл-Байрак. Там горы, красивый вид на Волгу, душица, ковыль, крупная полевая клубника. Отдыхаем только на природе. Новый год встречаем всегда в лесу. Уезжаем туда на все новогодние праздники, катаемся на лыжах, сноутюбах, снегоходе. Запекаем гусей в русской печке с яблоками. Каждый год на майские праздники сплавляемся в Марийке. Вот это отдых.

- Правда, что у вас нет дома телевизора?

- Да, телевизора у нас нет. Так много времени уходит на ненужную информацию с экрана. Сейчас там, к сожалению, мало полезного и много негатива. Когда мне знакомые говорят, что ничего не успевают, я им отвечаю: «Уберите телевизор и увидите, сколько свободного времени у вас будет».

- Что можете пожелать женщинам по случаю праздника?

- Самое главное счастье - это когда ты мать, жена, бабушка. Семейное счастье превыше всего. Я желаю каждой обрести это счастье.