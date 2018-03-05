У студентки КФУ Ян Си, приехавшей к нам из Китая, мы спросили: как празднуют Международный женский день в ее стране? Общаться пришлось на английском, Ян пока плохо знает русский, но очень стремится поскорее его освоить.



- Ян, как ты обычно отмечала этот день на родине?

- Поскольку у нас в Китае на первом месте стоит семья, первой я всегда поздравляла с Женским днем маму. В это время папа готовил для нас на завтрак что-то вкусное. А вечером дарил подарки - сумку, цветы, косметику, духи.

Папе нравится в этот день готовить что-то особенное, за этим занятием он расслабляется. Он говорит, ему нравится оказывать нам с мамой знаки внимания и выбирать подарки. Я чувствовала себя принцессой!

- Но почему вечером? Какие у вас традиции и обычаи на этот праздник?

- 8 Марта в Китае ничем не отличается от российского праздника. Единственное отличие - день у нас не выходной. А вечером после работы многие женщины и, конечно, мужчины спешат в магазины. В этот день там очень большие скидки. Так что наша главная традиция - купить себе 8 Марта модные вещи. Честно говоря, папа не любит этот праздник именно потому, что мы тратим на себя слишком много денег.

- А как другие ваши мужчины поздравляют женщин?

- Наши мужчины очень заняты работой, но находят время для поздравлений. Чаще всего они дарят то, что пригодится, что-то практичное, небольшое, но полезное. Средства личной гигиены или духи, одежду или сладости. Девушки дарят друг другу походы в спа или абонементы в спортзал. А когда я училась в школе, мы просто посылали милые SMS.

- Как планируешь отметить Международный женский день в Казани?

- После мамы поздравлю всех своих родных и друзей и буду отдыхать весь день. Вечером 8 Марта мы с подругой и моим другом запланировали вместе поужинать, в Китае очень модно проводить праздник именно так. А днем обязательно обойду пару магазинов, чтобы по китайской традиции сделать себе подарок.