Что делать, если вам открыто хамят? Кто-то вступает с обидчиком в яростную словесную перепалку: «Сам такой! Да ты на себя посмотри! Кто бы говорил!» Кто-то предпочитает игнорировать нападки и уходит от конфликта в прямом и переносном смысле. А кого-то оскорбления вводят в ступор. И уже позже человек удивляется: «Ну почему я растерялся? Можно же было ответить вот так, а еще вот так!» Но, как говорится, после драки махать кулаками бессмысленно и глупо.



Обидные слова вредят нам

Ученые доказали, что оскорбления, обидные, грубые слова, ехидные подколы, насмешки опасны для здоровья. Они реально ранят человека. Даже после примирения в душе остаются глубокий шрам и горький осадок. И не только в душе, но и в организме.

Каждый испытал на себе: когда обидели - неважно, по поводу или без, настроение испорчено, все валится из рук, силы и желания на нуле или стремятся к нулевой отметке. Так обида приводит к депрессии, стрессу. А последствия стресса - общее ослабление организма, снижение иммунитета, экземы, язва желудка, инфаркт, инсульт, другие серьезные заболевания. Длительный стресс может спровоцировать нервные и психические расстройства. Так что, давая отпор хаму, вы защищаете не только свое человеческое достоинство, но и здоровье. Отсюда главный совет: не принимайте слова обидчика близко к сердцу, не зацикливайтесь на них. Надо понимать, что его поведение - это, как правило, лишь выражение его настроения, его внутренней проблемы и лично к вам никакого отношения не имеет. Это как в двустишии Натальи Резник: «Я не хотела вас обидеть, случайно просто повезло».

Как грамотно ответить хаму?

Все зависит от ситуации, от того, кто ваш обидчик - случайный прохожий, попутчик в общественном транспорте или кто-то из домочадцев, друзей, сослуживцев. Но есть несколько универсальных методик нейтрализации хамов, которые советуют психологи. Эти методики работают!

Вразрез ожиданиям

Психологи говорят, когда человек начинает вас как-то задевать острым словом, криком, поведением, он провоцирует на определенные реакции: растерянность, испуг, стыд, гнев. Если поддаетесь на провокацию, дальше конфликт развивается по одной и той же схеме: ответные обвинения, крики, слезы, оправдания, неловкость…

Попробуйте не идти на поводу у обидчика. Действуйте нестандартно, вразрез его ожиданиям. Например, скажите ему какое-нибудь слово, фразу или прочитайте стишок. Можно произнести волшебное обезоруживающее слово «извини». Или сказать: «Ты во всем прав! Спасибо за совет!» Искренне поблагодарите обидчика за то, что он уделил столько времени вашей персоне.

Если скандалит женщина, улыбнитесь ей: «Гнев такой красавице не к лицу!» Перед таким комплиментом ни одна дама не устоит. В общем, сделайте что-то, что не вписывается в привычный сценарий конфликта. Пусть это будет невпопад, нелогично, но такой ход событий озадачит любителя поскандалить и немного охладит его пыл.

Иногда уход - это не выход

Если человек в своих нападках становится агрессивен, конечно, можно хлопнуть дверью и просто покинуть поле брани. В некоторых случаях это помогает избежать открытого конфликта. Но если вам с этим человеком еще предстоит общаться, работать, жить, то игнорирование - не решение проблемы. Все равно вам придется выяснять отношения. И лучше это делать разумно, цивилизованно, без оскорблений и унижений.

Зеркалим нахала

Эффективно работает психологический прием отзеркаливания. Он заключается в том, что надо копировать слова и действия хама. Покажите ему его! Но этот метод можно использовать с людьми, которых вы хорошо знаете. Реакцию незнакомого человека на такое отражение предсказать невозможно. Поэтому не перегибайте палку, не переходите грань дозволенного. Иначе вы спровоцируете хама на новую вспышку оскорблений, ярости и сами же станете ее жертвой.

Если обижает близкий человек

В отношениях с близким человеком важно не скрывать своих чувств и эмоций. Расскажите ему, что его обидные слова причиняют вам боль. Постарайтесь понять, в чем причина его раздражения и недовольства, ведь они появились не на пустом месте. Откровенный разговор может быть непростым, но он поможет любящим людям услышать друг друга и вместе найти решение любой проблемы.

Как отразить наезд начальника

В общении с начальством необходимо соблюдать субординацию. Даже если ваш начальник - человек с чувством юмора, то по поводу производственных проблем с ним лучше не шутить.

Когда босс вызывает на ковер, сотрудники из множества моделей поведения почему-то выбирают всего две. Один стоит, как провинившийся ребенок, опустив голову: «Да, виноват, так получилось… Больше не буду…» Другой, наоборот, начинает оправдываться и переводить стрелки на других: «Я тут совсем ни при чем!» Обе стратегии неверные и заранее обречены на провал. В таком состоянии конструктивного диалога не получится. Надо спокойно выслушать все претензии. Если вы в чем-то не правы, признайте свою ошибку и попросите у начальника совета, как эффективно исправить положение.

Главное оружие - юмор

Удачная шутка поможет разрядить наэлектризованную атмосферу, сгладить острые углы. А ваша самоирония выбьет из рук хама его оружие - обзывания и оскорбления. Например, на колкое замечание по поводу вашей, мягко говоря, неидеальной фигуры ответьте юморным одностишием: «Зачем мне талия? Я замужем теперь!»

А если невоспитанный собеседник пошлет вас по некорректным адресам, вежливо пошлите его: «Идите в баню, а оттуда на самолет - и в Ленинград!» И пусть он там обретет свое счастье!