Как вы считаете, какие секреты может выдать посторонним людям ваш смартфон, даже если он находится у вас в руках или лежит рядом на столе? На самом деле немало: от личной переписки в социальных сетях и контактов до фотографий и самого опасного - информации о банковских картах и паролях. Как обезопасить данные от хакерских атак и киберзлоумышленников?

Публичная сеть Wi-Fi: можно, но осторожно

Одной из наиболее острых проблем становится безопасность публичных сетей Wi-Fi. Сегодня хакеры с легкостью могут получить доступ к персональной информации, подключившись к публичной бесплатной сети Wi-Fi и имея лишь недорогое оборудование и ноутбук. Это позволяет им успешно перехватывать подключения и фактически обманывать телефоны и компьютеры, получая доступ к критически важным данным. Так можно взломать электронную почту и банковские аккаунты.

К сожалению, полностью обезопаситься при использовании публичных сетей Wi-Fi очень сложно. Тем не менее существует несколько мер, с помощью которых можно обезопасить персональную информацию. Во-первых, выключите общий доступ.

Находясь дома, пользователи могут делиться файлами, картинками и даже удаленно подключаться к своей сети. Однако при использовании публичной сети лучше отключить эти сервисы. Кто-нибудь может получить к ним доступ, причем не обязательно хакеры. В зависимости от настроек многие данные вообще могут не иметь какой-либо защиты.

Во-вторых, не ленитесь регулярно устанавливать предлагаемые обновления браузера. Разработчики программного обеспечения обычно мыслят на пару шагов дальше кибермошенников и постоянно обновляют и добавляют новые защитные механизмы программ. Хотите сохранить свои данные - потратьте пять минут на обновление не только своего браузера, но и другого программного обеспечения.

И в-третьих, отключите автоматическое подключение к Wi-Fi. Современные компьютеры и устройства автоматически подключаются к сетям Wi-Fi, если находят их в зоне видимости. Можно стать жертвой взломщиков, даже не пользуясь интернетом.

Чем сложнее, тем лучше

Пожалуй, один из самых простых и эффективных способов усилить защиту собственных данных - установить сложный пароль вместо привычного многим графического ключа или четырехзначного PIN-кода. Еще лучше, если это будет сочетание букв, цифр и знаков. Не лишним будет периодически менять пароль. Также стоит выставить минимально возможный интервал автоблокировки экрана и отключить показ любых паролей при вводе. Кроме того, многие приложения позволяют установить защиту паролем. Это поможет снизить вероятность подбора пароля мошенниками.

Отныне без уведомлений

Любой, даже очень сложный пароль беспомощен, если данные автоматически выводятся на экран блокировки. Сообщения и письма, отображаемые на нем, могут содержать конфиденциальные данные. Например, это могут быть одноразовые коды для подтверждения банковских транзакций. В общем, чем меньше информации смартфон выводит на экран блокировки, тем в большей безопасности ваши данные. По крайней мере, посторонние люди уже не смогут подсмотреть данные, появляющиеся на заблокированном смартфоне.

Дружим с VPN

VPN - это обязательный инструмент, рекомендуемый всем, кто заботится о сохранности своих данных и при этом часто использует телефон в чужих беспроводных сетях. Использование VPN защитит передаваемые и получаемые данные, ну а в качестве приятного бонуса поможет обойти возможные запреты на доступ к тем или иным ресурсам. Сегодня установка VPN стоит не так уж дорого, а некоторые современные домашние роутеры и вовсе имеют собственные VPN-серверы, так что в этом случае подключение будет бесплатным.

Скажем «нет» cookies

Cookies - это такие небольшие файлы, которые остаются на устройстве после посещения сайтов и содержат основную информацию о вас, вашем телефоне и некоторых настройках на определенных сайтах. Это дает возможность, например, оставаться авторизованным на сайте и не вводить логин и пароль при новом заходе заново: сервер найдет сохраненный cookie-файл и пустит на сайт без промедления. Конечно, это удобно. Но, с другой стороны, эти же файлы могут быть использованы злоумышленниками в корыстных целях. При защите данных в любом случае придется пожертвовать своим комфортом при пользовании смартфоном. То же касается и автозаполнения: автоматически подставляя логины и пароли на разных сайтах, браузер лишний раз подвергает эти данные угрозе.

Только официальные площадки

Никогда не скачивайте программы на неофициальных площадках и с посторонних сайтов, так как они могут быть заражены. Лучшим методом будет и вовсе отключение возможности установки программного обеспечения из сторонних источников и включение встроенной проверки приложений. Также следует помнить, что перед установкой надо обязательно проверять, к чему приложение собирается получить доступ. Например, с виду безобидное приложение с обоями для телефона, требующее доступ к аккаунтам социальных сетей, SMS, микрофону, местоположению и неограниченный доступ в интернет, выглядит как-то подозрительно.

Новый вид приманки

У интернет-преступников есть разные способы заработка: мошенничество в системах интернет-банкинга, обналичивание денежных средств, распространение контрафактного программного обеспечения и многое другое. Значительную часть рынка киберпреступности составляет банковский фишинг. Что это такое? Фишинг - это распространенный способ воровства персональных данных через интернет. В частности, похищаются номера банковских карт, сроки их действия, PIN-коды. Получив эту информацию, мошенники крадут деньги с карт.

Не так давно в нескольких социальных сетях и мессенджерах пользователи стали отправлять друг другу сообщение о том, что в Китае хакеры якобы разработали изображения и видео, в которых скрыты коды фишинга. Говорят, они скрываются под картинками с фразами «Доброе утро», «Добрый день». Когда сообщения отправляются, хакеры используют устройства, с помощью которых изображения открывали, и крадут данные о банковских картах. Пока что сложно судить о достоверности этой информации, но, по крайней мере, пересылок с предупреждениями было немало. На самом деле фишеры действительно вместо текста часто используют изображения, что затрудняет обнаружение мошеннических электронных писем. Но специалисты научились бороться и с этим видом фишинга. Так, фильтры почтовых программ могут автоматически блокировать изображения, присланные с адресов, не входящих в адресную книгу. К тому же появились технологии, способные обрабатывать и сравнивать изображения с сигнатурами однотипных картинок, используемых для фишинга. В любом случае не лишним будет дополнительно обезопасить свои данные, удаляя сообщения такого типа.

Данные советы помогут значительно повысить безопасность смартфона, но бдительным надо быть всегда. Плюс ко всему - не забудьте установить на телефон проверенный антивирус.