В понедельник татарстанские олимпийцы встретились с министром по делам молодежи и спорту РТ Владимиром Леоновым. На мероприятие в формате круглого стола были приглашены тренеры, руководители спортивных федераций и родители олимпийцев. Леонов выразил благодарность всем причастным к успеху наших спортсменов. Сами олимпийцы, уже изрядно подуставшие от пристального внимания к своим персонам, все же пообщались с журналистами.



Милена Быкова (сноуборд)

- Вы ожидали, что здесь вас будут так встречать?

- Если честно, нет. Все здорово организовано. Для меня Олимпиада, победа на этапе Кубка мира - это все впервые. Еще и в Татарстане так встречают!

- Ажиотаж мешает рабочему ритму?

- После Олимпиады я поняла, что питаюсь таким вниманием. У меня растет мотивация побеждать.

- Олимпиада поменяла вас?

- Да. Вообще, это мои первые Игры, я получила колоссальный опыт. На следующей Олимпиаде буду наглее, агрессивнее. Перед играми я потратила столько нервов на отборочном этапе, что на Кубке мира решила просто наслаждаться. Удалось реализовать себя, показать результат.

- Было ли настороженное отношение к олимпийцам из России?

- Нет. Конкретно в сноуборде, в параллельном гигантском слаломе у нас своя спортивная семья. Все прекрасно знали, что мы из России, все спрашивали: «Как вы, ребята? Как дела?» Все, может быть, даже немного сочувствовали. Я ничего не заметила.

- Почему вы выбрали Татарстан?

- Я родилась в Агиделе. Первых результатов удалось добиться в Уфе. Но в какой-то момент поняла, что для мирового рейтинга мне нужен другой уровень. В Татарстане меня поддержали, я почувствовала, что решают любые мои проблемы.

Андрей Ларьков (лыжи)

- Не устали от внимания прессы, болельщиков?

- Нет, хорошее настроение и приятные встречи. Но тем не менее это сбивает с рабочего графика. 4 марта бежали на соревнованиях в Лахти, неважно там выступил в связи с тем, что постоянно мероприятия. У спортсменов вообще свободного времени нет, с утра до вечера тренировки.

- В гонке изначально вас опережал Алексей Полторанин. Как удалось добиться успеха?

- Долгая история. Полторанин взял темп чуть выше, чем позволяли ему силы, и устал. А я заменил лыжи, они хорошо поехали. И буквально за два круга приблизился к ребятам, которые ехали рядом с Алексеем. Затем мы его обогнали. А когда пошли на последний круг, все начали тактические игры. Я чувствовал себя хорошо, и лыжи работали лучше, чем у моих соперников. Это придало мне уверенность.

- Расскажите, какова роль женщин в вашей жизни.

- Мама очень помогает, всегда переживает. Ей большое спасибо. Но гонки она смотреть не может, только папа. Всех женщин поздравляю с наступающим праздником.

Затем делегация отправилась на встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава республики поздравил спортсменов с успешным выступлением и поблагодарил тренеров и руководителей спортивных федераций за проделанную работу. Олимпийцы получили из рук Президента РТ государственные награды. Орденом «Дуслык» был награжден Андрей Ларьков. Медали ордена «За заслуги перед РТ» были вручены серебряному призеру Евгении Тарасовой (фигурное катание) и бронзовому призеру Олимпийских игр Анне Нечаевской (лыжи).