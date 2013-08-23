Летом 2016 года в парке Горького и в феврале этого года в парке Урицкого для родителей с младенцами открылись две пеленальные комнаты. Интересно, а зимой они работают?

Галина Хузина

«КВ» выяснили, что пеленальные комнаты были открыты для поддержки проекта «Коробка малыша», в рамках которого малообеспеченным семьям раздаются наборы детской одежды на первые полгода жизни ребенка.

В парке Горького пеленальная комната - небольшое, похожее на детскую игрушечную коробку помещение, выполнено в бело-голубой гамме как снаружи, так и внутри. На фасаде нарисованы рыбки и детские игрушки. А в комнате созданы все условия для того, чтобы родители могли накормить и перепеленать ребенка. По словам молодых мам, это очень хорошая идея. Теперь, отправляясь с малышом на долгую прогулку, не нужно переживать, если он проголодается или расплачется.

Правда, сейчас дорожка, ведущая к комнате, завалена снегом. В администрации парка пояснили: пеленальная комната работает здесь только летом с 10 до 22 часов. Ключи можно взять в охранном пункте стадиона «Трудовые резервы».

В парке Урицкого пеленальная комната находится с правой стороны от ЦКС «Московский», ключи берут там же, убедились мы. Комната ярко разрисована и похожа на новенькую детскую пеленку. Внутри она довольно просторная, удобная и разрисована так же, как снаружи. Здесь два пеленальных столика и два места для кормления ребенка, обогреватель, зеркало, кондиционер над дверью и вешалка. В комнате действительно созданы все условия для того, чтобы родители могли накормить и перепеленать своего младенца. Открыта комната каждый день с 10 до 20 часов.

В Казани с каждым годом рождается все больше детей. А где еще можно комфортно погулять с ребенком, если не в парке? Но было бы неплохо, если бы в пеленальных комнатах устанавливали еще и розетки для подзарядки телефона, предложили молодые родители.