В минувшую пятницу на базе ЦСП «Ялта-Зай» стартовал финал первенства России среди юношей и девушек 2000 - 2001 г. р. по лыжным гонкам.

Соревнования такого масштаба Татарстан принимал впервые. За победу боролись 450 участников из 51 региона страны. Была привлечена большая бригада судей - 36 человек. От РТ участвовали 11 спортсменов - 6 девушек и 5 юношей.

До выхода спортсменов на лыжню с журналистами в формате пресс-конференции пообщались вице-президент Федерации лыжных гонок России, президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев и первый вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Азат Мазитов. За период работы Фардиева на данном посту республиканский лыжный спорт сделал мощный рывок вперед.

На 1 марта этого года Татарстан на втором месте в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам. Уступаем мы лишь Ханты-Мансийскому автономному округу. В комплексном зачете среди субъектов РФ наша республика также вторая, нас опережает Тюменская область.

- Мы и днем, и ночью не забывали, что ответственны за развитие лыжного спорта в Татарстане, - отметил во вступительном слове Ильшат Фардиев.

Глава федерации отметил, что в начале работы по развитию лыжного спорта весь бюджет составлял 10 млн рублей, а сейчас только на сборную Татарстана выделяется 70 млн рублей. Приобретаются необходимые фармацевтические препараты, инвентарь, выплачиваются зарплаты и организуются поездки на соревнования.

- Сегодня спортсмены из 365 дней в году более 220 проводят на сборах, соревнованиях. Мы всегда с ними на связи, стараемся решать возникающие проблемы. Есть хороший диалог между тренерами и спортсменами, между руководством федерации и спортсменами. Мы проводим встречи, ведем аналитическую работу, - заметил Фардиев.

Система поощрения и рейтинга татарстанских спортсменов согласована с самими лыжниками и их тренерами. По ходу сезона они набирают очки, а лучшие по рейтингу получают премии. Значительную поддержку оказывает и Президент РТ Рустам Минниханов. Например, в решении жилищных вопросов некоторых спортсменов.

Такой подход к работе дает свои плоды. За этот сезон татарстанские спортсмены показали высокие результаты в разных возрастах: Андрей Ларьков и Анна Нечаевская принесли три олимпийские медали, Ярослав Рыбочкин завоевал бронзу на первенстве мира среди юниоров. Занимают наши лыжники призовые места и на соревнованиях всероссийского уровня.

Одним из приоритетных направлений работы федерации является развитие биатлона в РТ. Так, в 2015 году в поселке Нагорном была открыта школа, где дети занимаются биатлоном. Свое отделение по биатлону появилось и в училище олимпийского резерва. Лидером команды биатлонистов по праву можно считать Ярославу Первакову, которая в этом сезоне заняла второе место на первенстве России среди юниоров.

- Мы поддерживаем наших биатлонистов. Тот стиль работы, который у нас сложился в лыжных гонках, надо перенести и на биатлон, - подчеркнул Ильшат Фардиев.

Один из ключевых вопросов, затронутых на пресс-конференции, - воспитание собственных тренеров в РТ. Федерация проработала ряд мер, которые стимулируют молодых тренеров работать и достигать высоких результатов.

- У нас есть экспертный совет, который ведет рейтинг, обсуждает и дает рекомендацию о поощрении. Тем молодым специалистам, которые едут работать в районы, федерация дополнительно делает прибавку к зарплате. Ключевая задача каждого тренера - найти мультиталанта, - рассказал Фардиев.

Стимулом к развитию лыжного спорта в республике стало строительство модульных баз. Вокруг таких баз в муниципальных районах РТ концентрируются ученики ДЮСШ и простые любители покорять лыжню.

Ильшат Фардиев заметил, что главы районов сейчас сами активно приобщаются к популяризации спорта:

- В Альметьевске очень заинтересованы. В ближайшие 3 - 4 года район себя проявит. Бугульме мы выделили более 40 млн рублей. В этом году на «Локомотиве» в Юдино обустраивается инфраструктура лыжного кластера.

Одной из самых обсуждаемых тем стал успех олимпийцев.

- Олимпийские медали нас очень порадовали. Спасибо Елене Вяльбе за оказанное доверие в тот момент, когда на президиуме решался вопрос: кого брать в состав сборной на Олимпийские игры? В результате наших Андрея Ларькова и Анну Нечаевскую включили в итоговую сборную, - рассказал Фардиев.

- Успех на Олимпиаде уже дал стимул. Сейчас лыжи - самый продаваемый инвентарь, - резюмировал глава федерации.