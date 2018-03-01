Аптечные прилавки пестрят яркими коробочками разных витаминных комплексов. На упаковках одних - обещания улучшить память, внимание, работоспособность, другие предлагают оздоровить кожу, ногти, волосы. Для нас стало нормой самому себе назначать витамины. С наступлением весны мы считаем необходимым начинать их прием.

А нужны ли они нам в целях профилактики? Могут ли синтетические витамины нанести организму вред? Обо всем этом «КВ» беседуют с врачом-гастроэнтерологом университетской клиники «Казань» Айратом Зиятдиновым.

- Айрат Ильдусович, стоит ли нам принимать витамины в целях профилактики?

- Только доктор по тем или иным анализам сможет определить, нужны сейчас вам витамины или нет. Как вы сами себе можете их назначать, определять, чего именно вам не хватает? Между прочим, избыток некоторых витаминов в организме может привести к гораздо более негативным последствиям, чем их небольшой недостаток. К примеру, передозировка витамином С приводит к образованию камней в почках и желчном пузыре, аллергии, проблемам с пищеварением, тошноте и головокружению. Избыток витаминов группы В может вызвать жировую дистрофию печени, учащение сердцебиения, ухудшение зрения, развитие аллергических реакций, раздражение кожи.

- К чему еще может привести самостоятельный прием синтетических витаминов?

- Для начала хочу объяснить, что некоторые витамины синтезируются в нашем организме. При нормальном состоянии микрофлоры в кишечнике синтезируются витамины группы К, РР, а также в небольших количествах тиамин, фолиевая кислота и другие витамины группы В. То есть производят их микроорганизмы, которые используют наш организм как свой дом. Под действием ультрафиолета в организме образуется витамин D. И наконец, только с пищей мы можем получить витамины А, Е, С. Так вот, изменение нашего рациона и прием синтетических витаминов приводят к печальным последствиям.

- Что вы имеете в виду?

- Смотрите, если вы все время будете передвигаться на машине, перестанете ходить пешком, то есть не использовать ноги, то они у вас просто постепенно атрофируются. То же самое и с витаминами. Организму приходится прикладывать силы, делать лишние энергетические затраты, чтобы синтезировать самому витамины. Рацион современного человека расширился. Изысканных продуктов много, питайся чем хочешь. Плюс еще люди сами себе назначают синтетические витамины.

И зачем же тогда организму делать то, что за него делают? Зачем ему зря тратить свои силы, синтезировать витамины, если с таблетками и пищей и так поступают все необходимые вещества? Эволюция человека уже «отменила» производство некоторых витаминов в организме. Теперь нам необходимо постоянно пополнять их запасы. Такими темпами можно довести себя до полной атрофии, до того, что никакой витамин организм не будет синтезировать. Кстати, то же самое касается и алкоголя.

- Организм наш производит алкоголь? И это как-то связано с витаминами?

- Наш организм в малом количестве производит алкоголь. Этот так называемый внутренний алкоголь вырабатывается во время стрессовых ситуаций как некая защита. Организм таким образом успокаивается, расслабляется. А вот у людей, регулярно потребляющих спиртное, злоупотребляющих им, эта функция утрачена, нарушена. У них организм во время стресса не выделяет алкоголь. А зачем? Человек ведь приучил себя в большом количестве получать его извне. То же самое и с витаминами: при избыточном их поступлении возникает сдвиг, нарушение, функции организма утрачиваются.

- Тем не менее некоторым действительно нужны витамины…

- Естественно. Если у человека имеются, к примеру, проблемы с желудочно-кишечным трактом, у него не все витамины усваиваются с едой, то ему, конечно же, требуются синтетические препараты. Я и говорю, что именно врач после проведенных исследований должен определить, принимать конкретному человеку витамины или нет. Причем человек может считать себя здоровым, иметь хорошее самочувствие, а обследование выявит у него дефицит того или иного витамина. Не случайно существует шутка: «Нет здоровых людей, есть недообследованные». Витамины нужны человеку. Они участвуют во всех обменных и окислительных процессах.

- Когда к нам пришла мода на синтетические витамины?

- В 1970 - 80-е годы в Западной Америке начался ажиотаж вокруг синтетических витаминов. Все их принимали. Но побочные эффекты, проявившиеся от их избыточного потребления, вызвали волну негодования. В 1990-е годы мода на витамины пришла и к нам. Советский человек ведь не был избалован изысканными продуктами, всегда что-то было в дефиците. И тогда казалось, что витамины могут сделать тебя чуть ли не всесильным. Но если организм в них не нуждается, они идут во вред.

- Можно ли получать все необходимые витамины и минеральные вещества, имея самый обычный рацион питания?

- Некоторые говорят, что нереально восполнять необходимый запас витаминов одним лишь питанием. Это миф. Если рацион будет богат самыми обычными продуктами, вы вполне сможете обеспечить свой организм требуемыми витаминами. В тех же яйцах или молоке содержатся практически все вещества, необходимые нам. Одно яблоко содержит четвертую часть суточной нормы витамина С, небольшая морковь обеспечивает 20 процентов суточной нормы витамина А и так далее. Другой вопрос, что питание изменилось, отмечается обилие антибиотиков в молочной, мясной продукции. Микрофлора кишечника страдает от всего этого, не справляется со своими функциями. Мы сами губим свое здоровье.

Кстати, первым был найден и изучен витамин C. Он достаточно долго служил лекарством от цинги для моряков в длительных заплывах.