На сегодня существует более трех десятков инфекций, передающихся половым путем. Одним из самых опасных и распространенных среди них является хламидиоз. Им могут болеть люди разного возраста и разных социальных групп. К сожалению, данный недуг представляет особую опасность для женщин. Между тем многие даже не подозревают, что больны.

Какие симптомы помогут распознать хламидиоз? Как его лечить? Обо всем этом рассказывает акушер-гинеколог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Айгуль Марсовна Хасанова.

- Расскажите, как передается хламидиоз?

- Хламидиоз - инфекция, вызванная бактериями Chlamydia trachomatis. Способ передачи - половой. Заражение может происходить при вагинальном, а также оральном и анальном сексе. Соответственно область поражения - не только половые органы, но и горло, и прямая кишка. Если человек, к примеру, коснется глаза после контакта с зараженной жидкостью от гениталий, то может получить инфекцию.

- Какие симптомы могут свидетельствовать о развитии хламидиоза?

- Хламидиоз порой называют тихой болезнью. Вы можете иметь данный недуг и не знать об этом. У многих людей, зараженных им, нет никаких очевидных признаков инфекции. В целом же признаками хламидиоза могут быть необычные выделения из влагалища, боли при мочеиспускании и в нижней части живота, а также кровотечение из половых путей, не связанное с менструацией.

- К каким последствиям может привести отсутствие лечения?

- Хламидии, которые остались незамеченными (а соответственно хламидиоз не был вылечен), могут распространяться на яичники, матку и маточные трубы. Все это грозит развитием воспалительных заболеваний органов малого таза. Последствиями хламидиоза могут стать внематочная беременность или бесплодие, связанное с непроходимостью маточных труб. Поэтому важно вылечить болезнь. Сделать это можно при помощи антибиотиков, назначенных врачом на очном приеме. Также следует пролечить и своего полового партнера.

- Какие меры профилактики помогут избежать хламидиоза?

- Необходимо использовать средства защиты во время полового акта. Причем следует убедиться, что это делается правильно. Кроме того, надо регулярно проходить исследование на наличие или отсутствие инфекций, передающихся половым путем. Особенно важно это при смене полового партнера, появлении необычных выделений из половых путей.