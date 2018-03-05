Председатель общественной благотворительной организации «Герои Татарстана», член совета Общественной палаты РТ, почетный гражданин Казани Ильдус Мостюков отметил вчера 90-летие.



В 1980 году он удостоен звания Героя Социалистического Труда за создание единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознания «Свой - чужой». Разработка более 30 лет обеспечивает безопасность сначала СССР, а затем РФ. Работа отмечена также Ленинской и Государственной премиями СССР. Ильдуса Мостюкова с 90-летием поздравил Президент России Владимир Путин.

«Ваш выдающийся вклад в развитие отечественной инженерной, конструкторской школы, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны заслуживает самого искреннего признания», - написано в поздравительной телеграмме.

Президент РТ Рустам Минниханов вчера в Доме Правительства РТ вручил Ильдусу Мостюкову орден «Дуслык» за многолетнюю плодотворную работу на благо Республики Татарстан и активную общественную деятельность, сообщает «Татар-информ».

В Ратуше мэр Казани Ильсур Метшин вручил имениннику Благодарственное письмо мэра Казани.