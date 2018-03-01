Я выполняю работу на заказ для соседа. Он не является индивидуальным предпринимателем, но трудовой договор мы заключили по всем правилам. Мне интересно: должны ли отчисляться страховые взносы с этой суммы? Если да, то кто и как должен их выплачивать?

Семен

Как ответили специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, должны заключать трудовой договор с работником, а также выплачивать по договору гражданско-правового характера вознаграждение за произведенную им работу. В соответствии с российским законодательством на эти суммы начисляются страховые взносы, которые должны быть зарегистрированы в Пенсионном фонде Российской Федерации по месту жительства. Для этого необходимо не позднее 30 дней со дня заключения соответствующего договора представить в территориальный орган ПФР следующие документы (регистрация в качестве страхователя физического лица-работодателя осуществляется в течение 5 дней):

- заявление о регистрации страхователя, производящего выплаты физическим лицам, в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

- документы, удостоверяющие личность страхователя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;

- документы, подтверждающие наличие у физического лица обязанности уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (трудовой договор, договор гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, авторский договор и т. д.).

При регистрации в территориальных органах ПФР страхователю вручается уведомление о регистрации страхователя, вступившего в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Физическому лицу, уплачивающему фиксированный размер страховых взносов за нескольких физических лиц, вручается отдельное уведомление в отношении каждого физического лица, за которое уплачиваются фиксированные размеры страховых взносов.

Регистрация в качестве страхователя физического лица осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления полного пакета документов.

Физические лица-работодатели снимаются с регистрационного учета в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подачи страхователем заявления о снятии с учета в качестве страхователя.