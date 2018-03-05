Вчера в Казанской Ратуше состоялось торжество по случаю награждения победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Проводился он по 12 номинациям. Среди победителей деятели культуры, представители рабочих профессий, бизнеса и спорта.

В номинации «Женщина-мать» победа досталась матери пятерых детей, волонтеру женского кризисного центра «Фатима» Надежде Сиденко. Ее любимая поговорка - «Моя семья - это 7 я». Надежда Владимировна и ее супруг Игорь Евгеньевич поддерживают все начинания детей, развивают их таланты.

Благодарность от мэра получили супруги Лилия и Марат Самигуллины, которые в декабре 2017 года стали родителями тройняшек. В семье уже есть трехлетняя дочь Амина, на свет появились сыновья Саид, Амир и Шамиль. Эта чета была участником номинации «Особое признание». Молодым родителям сейчас непросто: купать, кормить, одевать сразу троих малышей. «Да, это физически трудно, но вместе с тем огромное счастье», - призналась мама Лилия.

В этом году победителем в номинации «Женщина - культура и духовность» признана художественный руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова - великолепная певица, талантливый дирижер. Ее коллектив хорошо известен в республике, в России и за рубежом. Кроме того, Миляуша Амировна известный благотворитель. Государственный камерный хор РТ регулярно выступает с благотворительными концертами, участвует в социальных проектах.

Среди представительниц рабочих профессий, преданных своему делу, награду в номинации «Моя судьба - моя профессия» получили литейщик АО «Завод Элекон» Фердаус Сайфуллина и водитель автобуса МУП ПАТП №4 Роза Жандарова.

Фердаус Наильевна 29 лет трудится литейщиком на заводе «Элекон». Она признанный специалист, знаток своего дела. Фердаус Наильевна - автор трех рационализаторских предложений.

У Розы Аблайхановны удивительная судьба. У нее высшее педагогическое образование, до 2010 года она работала учителем английского и немецкого языков, но вот уже 8 лет за рулем городского автобуса на 15-м маршруте. В смену по городским улицам она проезжает по 240 км, перевозит тысячи пассажиров. Руководство предприятия отмечает ее безукоризненную работу - за 8 лет ни одной аварии.

Победительницей в номинации «Женщина-лидер» стала директор МБУК г. Казани «Центр современной музыки Софии Губайдулиной», депутат Казанской городской Думы третьего созыва Ляйля Гарифуллина. Она поддерживает творчески одаренных детей из малообеспеченных семей, шефствует над отделением отказных детей в 18-й больнице, проводит концерты в детских социальных учреждениях.

Самой успешной бизнес-леди Казани признана учредитель и директор ООО «СТС Групп» - Музей «Татарская слобода» Ольга Сотова. Ей присуждена победа в номинации «Женщина - бизнес-леди».

В этом году сразу две жительницы Казани стали первыми в номинации «Героиня третьего возраста» - неутомимая и неугомонная участница клуба «Жизнелюб» 92-летняя Вера Филянина и 86-летняя хранительница музейных фондов Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рамзия Такташ.

«Женщина - пример года» - это тренер-преподаватель ДЮСШ «Авиатор» по легкой атлетике Елена Рынина. Ее воспитанники побеждают на российских соревнованиях, входят в сборные команды РТ и РФ.

В номинации «Мужчина-благородное сердце» победителем признан директор ООО «ИВЦ «Анатомика», депутат Казанской городской Думы Альмир Михеев, который известен своей благотворительной деятельностью.

Вторая мужская номинация - «Мужчина-лидер» - присуждена генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкату Кантюкову. Летом 2017 года в поселке Салмачи проводилась масштабная реконструкция проезжей части с переносом газопровода федерального значения. Личное участие Рафката Абдулхаевича в решении этого серьезного вопроса позволило в максимально короткие сроки утрясти все необходимые согласования и завершить дорожную реконструкцию.