Я работаю врачом-хирургом в дежурной бригаде врачей для оказания экстренной медицинской помощи приемного отделения больницы. Хотелось бы узнать, в каком порядке будут включены периоды такой работы в стаж для назначения досрочной пенсии.

Дмитрий

Уважаемый Дмитрий! Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, право на пенсию определяется с учетом утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 29.10.2002 №781 Списка должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» и Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения (далее - Список №781, Правила №781).

Согласно пункту 5 Правил №781 медицинским работникам периоды соответствующей работы засчитываются в стаж работы в календарном порядке, за исключением определенных случаев. Так, лицам, работавшим в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в должностях, предусмотренных Перечнем структурных подразделений и должностей врачей и среднего медперсонала, год работы засчитывается в стаж на соответствующих видах работ как 1 год 6 месяцев.

Согласно Перечню №781 право на льготный порядок исчисления имеют оперирующие врачи-специалисты всех наименований отделений хирургического профиля стационаров учреждений, в том числе больниц. В структурных подразделениях хирургического профиля не предусмотрено «приемное отделение», в том числе «дежурная бригада врачей для оказания экстренной медицинской помощи приемного отделения».

Исходя из изложенного период работы в составе указанной бригады засчитывается при назначении досрочной пенсии в календарном порядке.