Хотелось бы узнать, сохраняются ли «северные» надбавки при переезде в другой регион.

Евгения Александровна

В Отделении Пенсионного фонда России по Республике Татарстан пояснили, что фиксированная выплата к страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличивается на соответствующий районный коэффициент, установленный правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах (местностях).

При выезде граждан на новое место жительства фиксированная выплата пересматривается по нормам, установленным для пенсионеров, выехавших из северного региона, т. е. на общих основаниях (без районного коэффициента).

Лицам, выехавшим из северного региона, но проработавшим 20 и более календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины), фиксированная выплата увеличивается на коэффициент 1,3 независимо от места проживания.