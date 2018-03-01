Являюсь бухгалтером юридического лица. Собираемся закрывать фирму. Надо ли представлять отчет по форме СЗВ-СТАЖ и в какие сроки?

Эльмира

Как пояснила начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Тунгускова, положениями статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Закон №27-ФЗ) установлена обязанность страхователей представлять в органы ПФР по месту их регистрации сведения для индивидуального (персонифицированного) учета.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона №27-ФЗ в случае ликвидации страхователь (юридическое лицо) сведения, предусмотренные пунктами 2 - 2.3 настоящей статьи, по всем уволенным застрахованным лицам обязан представить в территориальное отделение ПФР в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня подачи заявления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации ликвидации юридического лица. В случае реорганизации страхователя реорганизуемая организация должна представить сведения индивидуального (персонифицированного) учета в органы ПФР по месту своей регистрации в срок не позднее дня представления документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. В случае реорганизации страхователя в форме присоединения к другому юридическому лицу он представляет сведения об уволенных работниках не позднее дня представления документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Таким образом, страхователь при ликвидации (реорганизации) обязан представить в органы ПФР на уволенных застрахованных лиц ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М и межотчетную форму СЗВ-СТАЖ.

Также напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством за нарушения в представлении отчетности по отношению к страхователям-работодателям применяются финансовые санкции и административные штрафы.