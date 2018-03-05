Цветочные ларьки заполонили желтые мимозы и нежные тюльпаны, а парфюмерные и ювелирные магазины – мужчины. Метка в календаре приближается к числу «восемь», а это значит, что в скором времени в стране будет праздноваться международный женский день.

Из года в год, согласно традиции, мы поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества с их не менее прекрасным днем. Но ведь девушки есть в других странах, и на других континентах, какие же обычаи присущи жителям остальных уголков нашего мира?

Моя знакомая Луиза Лопес приехала на учебу в Казань из Колумбии, и ее родину смело можно назвать другим концом света. Я задала ей пару вопросов о том, какие поздравления принято осуществлять 8 Марта в ее стране, и чем они схожи с нашими, российскими.

Оказывается, этот праздник у них не проходит так же торжественно, как его принято встречать в России. У них он даже не объявлен выходным днем, такой же участник череды будних, как его предшественники. Однако небольшое упоминание о его существовании все же есть: всем девушкам без исключения принято дарить в этот день розы. Этот цветок в женский праздник можно найти всюду. Луиза рассказала, что 8 марта все ученики школ продают растение парням, а они дарят его любимым представительницам слабого пола. Но нужно упомянуть о том, что роза – единственный атрибут праздника в Колумбии. Вечером же никто не собирается в шумной компании или семейном кругу, про этот праздник и вовсе забывают к окончанию дня.

В Интернете гуляет легенда о том, что в стране изумрудов (так называют Колумбию) мужчинам запрещено выходить на улицу 8 марта, дабы не портить женщинам праздник. Заинтересовавшись этой необычной традицией, я тут же начала расспрашивать об этом мою собеседницу, но Луиза полностью опровергла эти сказки, назвав информацию ужасной.

Несмотря на то, что мужчинам в Колумбии восьмого числа первого весеннего месяца живется легче, наверное, Россия все-таки остается одним из лидеров празднования этого чудесного дня.