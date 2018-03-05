Многие представляют, чем занимаются ломбарды, однако не всегда это представление оказывается полным. Между тем, ломбард – это специализированная коммерческая организация, основным видом деятельности которой является предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение их вещей. Регулирует деятельность ломбардов и осуществляет надзор за ними Центральный банк Российской Федерации.

Востребованность займов в этих организациях объясняется тем, что для получения денег здесь клиенту не требуется дополнительно подтверждать свою платежеспособность – для обеспечения своих обязательств достаточно передать в ломбард движимое имущество.

Особенности займа в ломбарде:

- заем может получить физическое лицо на срок не более одного года с обязательным предоставлением залога;

- залогом может выступать разнообразное движимое имущество: ювелирные украшения, бытовая техника, автотранспорт; некоторые ломбарды принимают меховые изделия и антиквариат. Ломбард в обязательном порядке за свой счет страхует в пользу заемщика заложенное имущество от риска утраты или повреждения. Оценку залога ломбард проводит бесплатно. Ее сумма должна быть отражена в залоговом билете;

- если заем не был погашен в срок, ломбард не может реализовать заложенную вещь в течение льготного периода, который равен одному месяцу после окончания срока, установленного договором. По его истечении заложенная вещь считается невостребованной, и ломбард имеет право ее продать и погасить долг. При этом заемщик имеет право выкупить заложенную вещь в любой момент до ее продажи, оплатив свой долг перед ломбардом. Дорогостоящие вещи (сумма оценки которых при получении займа была свыше 30 тыс. руб.) продаются через открытый аукцион, остальные вещи могут продаваться в обычном порядке. После реализации залога долг заемщика перед ломбардом погашается в любом случае. Если вещь была продана дороже, чем оценена, или сумма, полученная от продажи, превысила размер долга заемщика перед ломбардом, заемщик имеет право получить разницу в течение 3 лет, обратившись в ломбард.

Важно помнить!

- оформление договора займа под залог имущества с ломбардом должно сопровождаться обязательной выдачей заемщику залогового билета, а также договора потребительского займа, состоящего из индивидуальных условий (в табличной форме) и общих условий;

- обращайте внимание на информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа. Важно знать полную стоимость потребительского займа в процентах годовых – она должна быть указана на первой странице договора. На момент заключения договора величина полной стоимости потребительского займа не может превышать среднерыночное значение данного показателя более, чем на одну треть. Среднерыночное значение полной стоимости кредита можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе /«Информационно-аналитические материалы/потребительское кредитование/Информация о среднерыночных значениях полной стоимости потребительского кредита (займа) – Ломбардов»;

- ломбарду запрещено заниматься другой предпринимательской деятельностью и оказывать иные финансовые услуги, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам под залог движимого имущества, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг.

Остерегайтесь недобросовестных организаций и лжеломбардов!

Здесь не гарантируется сохранность имущества, а также существует высокий риск невозврата заложенной вещи или реализации залога раньше установленного договором срока.

Подобные организации могут вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг.

Перед заключением договора необходимо обязательно изучить все условия и подписывать его только при полном согласии со всеми формулировками.

При возникновении вопросов, связанных с деятельностью ломбардов, граждане могут направить письменное обращение в Отделение – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России по адресу: 420013, г. Казань, ул. Баумана, д. 37; или заполнить электронную форму в интернет-приемной Банка России: www.cbr.ru.