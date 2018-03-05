Новый зал может разместиться у Центра семьи «Казан», около «Ривьеры» или за Дворцом единоборств «Ак Барс».

Вместимость площадки составит 3,5 тыс. человек. Ильсур Метшин отметил, что хорошая вместимость сделает цены на билеты доступными. Также градоначальник выразил желание, чтобы на этой площадке выступали и наши артисты.

«У нас сегодня много талантливых деятелей искусств, которые родились в Татарстане, а сегодня поют и представляют его на лучших площадках мира», – отметил Ильсур Метшин.