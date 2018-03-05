Вместимость площадки составит 3,5 тыс. человек. Ильсур Метшин отметил, что хорошая вместимость сделает цены на билеты доступными. Также градоначальник выразил желание, чтобы на этой площадке выступали и наши артисты. 
«У нас сегодня много талантливых деятелей искусств, которые родились в Татарстане, а сегодня поют и представляют его на лучших площадках мира», – отметил Ильсур Метшин.