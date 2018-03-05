Власти должны создать условия, чтобы провести честные, достойные и открытые выборы, отметил полпред Президента РФ в ПФО.

Подготовка Татарстана к выборам Президента России организована на очень высоком уровне, что для республики уже является традицией. Об этом заявил сегодня журналистам полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич на торжественном мероприятии в Казани, посвященном Международному женскому дню.

Спикер отметил, что Президент РФ Владимир Путин поставил перед всеми уровнями государственной и муниципальной власти задачу создать условия для проведения честных, достойных, открытых выборов. «Чтобы каждый гражданин смог в комфортном режиме прийти на избирательный участок и выбрать своего кандидата в Президенты страны. И чтобы не было административного давления, нарушений, были организованы и обеспечены все вопросы безопасности», – сказал он.

Бабич констатировал, что в этой части Татарстан к выборам полностью готов. «Мы сегодня проводили совещание, где рассмотрели все направления этой работы с точки зрения готовности избирательных комиссий, избирательных участков, организации безопасности, деятельности чрезвычайных служб. В этой части республика организована на очень высоком уровне, что традиционно для Татарстана», – подчеркнул он.

Традиционно Татарстан показывает высокую активность на выборах и хорошие результаты, добавил полпред Президента РФ в ПФО. «На самом деле это результат большой работы региональных властей, потому что выборы невозможно провести одномоментно. Работа или ведется, или нет. Либо люди каждый день ощущают внимание и отношение власти к себе, видят решение самых насущных проблем, либо этого нет. Конечно, не все вопросы можно решить сразу. Но то, что власть обращена лицом к людям, слышит их, пытается решать проблемы от самых бытовых до стратегических, – это сегодня очевидно. Именно в этом залог тех успешных избирательных кампаний, которые проводил Татарстан», – заключил он.