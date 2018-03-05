Представители Общественного совета при УФСИН и Верховного суда Республики Татарстан ознакомились с реализацией наказания в виде исправительных работ.

Председатель кассационного состава судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан Юрий Худобин, председатель Общественного совета при региональном пенитенциарном ведомстве Рафаиль Давлеев и член совета Азат Гайнутдинов посетили ряд объектов в Казани, где трудятся граждане, осужденные к исправительным работам.

Цель инспекции – оценить эффективности такого вида наказания, как замена осужденным лицам оставшегося срока наказания в виде лишения свободы на исправительные работы.

Примечательно, что в ходе инспекции руководитель одной из строительных площадок города не преминул отметить достойный профессиональный уровень работников, направленных к нему в качестве рабочей силы как раз в рамках отбытия наказания в виде исправительных работ.

Большинство из них получили такие востребованные нынче на рынке труда специальности как штукатур, каменщик, плотник. Стоит отметить, что эти рабочие специальности заключенные получили, отбывая попутно срок и проходя обучение в профессиональных училищах при исправительных учреждениях.

Работодатель также с удовлетворением обратил внимание комиссии, что к этой категории осужденных нет претензий по качеству и срокам выполняемых работ и по трудовой дисциплине. В беседе с членами инспекционной комиссии руководитель стройобъекта высказал мнение, что более активное применение такого вида наказания, как исправительные работы, положительно скажется на решении вопроса с дефицитом специалистов по рабочим профессиям.