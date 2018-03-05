В номинации «Женщина-мать» победа досталась матери 5 детей, волонтеру женского кризисного центра «Фатима» Надежде Сиденко. 

«Женщиной – культура и духовность» в этом году признана художественный руководитель государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

Победительницей в номинации «Женщина-лидер» стала директор МБУК  г. Казани «Центр современной музыки Софии Губайдуллиной», депутата Казанской городской Думы третьего созыва Ляйля Гарифуллина.

Самой успешной бизнес-леди Казани признана учредитель и директор ООО «СТС Групп» - музей «Татарская Слобода» Ольга Сотова. Ей присуждена победа в номинации «Женщина – бизнес-леди».

В этом году сразу две жительницы Казани стали первыми в номинации «Героиня третьего возраста». Неутомимая и неугомонная участница клуба «Жизнелюб» 92-летняя Вера Филянина и 86-летняя хранительница музейных фондов Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рамзия Такташ.

«Женщина – пример года» - это тренер-преподаватель ДЮСШ «Авиатор» Елена Рынина. 