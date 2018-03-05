Сегодня в казанской ратуше состоялось торжество по случаю награждения победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Проводился он по 12 номинациям, всего награды получили 12 человек.
В номинации «Женщина-мать» победа досталась матери 5 детей, волонтеру женского кризисного центра «Фатима» Надежде Сиденко.
«Женщиной – культура и духовность» в этом году признана художественный руководитель государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.
Победительницей в номинации «Женщина-лидер» стала директор МБУК г. Казани «Центр современной музыки Софии Губайдуллиной», депутата Казанской городской Думы третьего созыва Ляйля Гарифуллина.
Самой успешной бизнес-леди Казани признана учредитель и директор ООО «СТС Групп» - музей «Татарская Слобода» Ольга Сотова. Ей присуждена победа в номинации «Женщина – бизнес-леди».
В этом году сразу две жительницы Казани стали первыми в номинации «Героиня третьего возраста». Неутомимая и неугомонная участница клуба «Жизнелюб» 92-летняя Вера Филянина и 86-летняя хранительница музейных фондов Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рамзия Такташ.
«Женщина – пример года» - это тренер-преподаватель ДЮСШ «Авиатор» Елена Рынина.
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