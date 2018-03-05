В Казани назвали имена победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

Сегодня в казанской ратуше состоялось торжество по случаю награждения победителей городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Проводился он по 12 номинациям, всего награды получили 12 человек.

В номинации «Женщина-мать» победа досталась матери 5 детей, волонтеру женского кризисного центра «Фатима» Надежде Сиденко. «Женщиной – культура и духовность» в этом году признана художественный руководитель государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова. Победительницей в номинации «Женщина-лидер» стала директор МБУК г. Казани «Центр современной музыки Софии Губайдуллиной», депутата Казанской городской Думы третьего созыва Ляйля Гарифуллина. Самой успешной бизнес-леди Казани признана учредитель и директор ООО «СТС Групп» - музей «Татарская Слобода» Ольга Сотова. Ей присуждена победа в номинации «Женщина – бизнес-леди». В этом году сразу две жительницы Казани стали первыми в номинации «Героиня третьего возраста». Неутомимая и неугомонная участница клуба «Жизнелюб» 92-летняя Вера Филянина и 86-летняя хранительница музейных фондов Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рамзия Такташ. «Женщина – пример года» - это тренер-преподаватель ДЮСШ «Авиатор» Елена Рынина.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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