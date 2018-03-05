В канун 8 Марта «КВ» спросили представительниц прекрасной половины человечества - простых казанских женщин - о самых памятных и оригинальных подарках, которые им довелось получать в честь весеннего праздника.

Наталья Костина, менеджер-аналитик, 34 года:

Когда была маленькой, я с огромным интересом наблюдала за старшим братом, как он играл с друзьями в войну, вооружившись игрушечным ружьем. С тех пор у меня зародилась мечта научиться стрелять. Однажды я поделилась этими мыслями с близкой подругой, которая была замужем за моим братом. И очень удивилась, когда на Восьмое марта они подарили мне абонемент в тир. Это были незабываемые ощущения!

Елена Подгорнова, мама в декрете, 26 лет:

Самым ценным для меня оказалось известие, полученное именно на Восьмое марта прошлого года, когда мы с мужем узнали, что скоро станем родителями. Более дорогого подарка я в жизни не получала! Ну а этот женский праздник мы будем встречать уже втроем.

Рашида Вазыйхова, пенсионерка, 76 лет:

В годы моей молодости в нашей семье не было принято дарить подарки друг другу, в деревне не до этого. Когда вышла замуж, о подарках и вовсе не думали, нужно было поднимать детей. Теперь все дети выросли, работают, крепко стоят на ногах. У нас большая и дружная семья. На днях ко мне заскочила внучка Зиля и вручила конверт со словами: «Бабуля, это тебе!» Открыв его, я увидела путевку в санаторий-профилакторий и не смогла сдержать слез. За всю свою трудную жизнь я так нигде и не была.

Ольга Сидорова, логист, 42 года:

Шесть лет назад я встретила своего будущего мужа. Он долго ухаживал за мной, потом предложил руку и сердце, но я не решалась дать согласие на брак. Тогда он решил поразить меня своей оригинальностью. На Восьмое марта преподнес мне серебряный кулон, на котором я прочла надпись «Выходи за меня замуж!» В этом году нашей семье будет уже пять лет.

Наталья Крупнова, сотрудник банка, 28 лет:

Самый оригинальный подарок на Восьмое марта мне преподнесли родители - сертификат на курс «Плетение кос». Они знали, что однажды я попала на мастер-класс, где парикмахер виртуозно создавал шедевры из волос своих моделей, и загорелась идеей научиться плести такие косы. Теперь я дипломированный специалист, в свободное от работы время оттачиваю свое мастерство на подругах.