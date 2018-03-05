Что обычно дарят и каков примерный бюджет подарков, спросили «КВ» казанских мужчин.

Радик Гайнуллин, 50 лет, строитель:

С женским днем всегда стараюсь поздравлять все свое ближайшее дамское окружение - и коллег накануне праздника, и жену с дочкой. Коллегам обычно вручаю символические подарки, а на родных, естественно, надо потратиться. Набор стандартный - цветы, мягкие игрушки, конфеты. Средний чек варьируется, точную сумму назвать не смогу, потому что каждый год цены меняются.

Ренат Гарипов, 29 лет, предприниматель:

В этот замечательный день хочется осчастливить всех дам - и поздравить их, и вручить что-нибудь памятное. К сожалению, это не всегда получается, поэтому ограничиваюсь поздравлениями родных и близких: поздравляю жену, сестер, коллег. Обычно укладываюсь в 3 - 4 тысячи рублей, причем подарки выбираю всегда разные.

Адель Салахов, 20 лет, программист:

Не придаю празднику особого значения и в первую очередь не поддерживаю спекуляцию магазинов на ценах в подобные дни, считаю, они необоснованно завышены. По традиции всегда поздравляю женщин нашей семьи конфетами и цветами.

Азат Валиев, 19 лет, студент:

Знакомых женского пола у меня много. Их я обычно поздравляю добрыми словами. Самой главной женщиной для меня является мама, которой каждый год на 8 Марта вручаю букет цветов и коробку шоколада. Примерный бюджет подобных подарков - 1000 - 1500 рублей.

Булат Тимербаев, 17 лет, школьник:

Мои поздравления на женский праздник стабильно адресованы маме, бабушке и девушке. А в этом году поздравлю еще и подруг, которые меня не забыли 23 Февраля. К сожалению, стабильного дохода у меня нет, я пока учусь в школе. Поэтому пока ничего не дарю прекрасной половине человечества - не располагаю финансами.