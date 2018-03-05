Преодоление порога в 10 процентов ожидается уже этой весной.

Республиканский фонд поддержки планирует в течение трех лет закрыть 90 процентов реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель совета Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов.

«Я могу сказать, что на сегодняшний день на счету фонда находится 489 млн рублей. Те обязательства, которые ранее были озвучены, фонд как выполнял, так и продолжает выполнять. Я думаю, что в течение трех лет требования 90 процентов реестра должны быть погашены. Для этого мы приложим максимальные усилия», — отметил Нурутдинов.

Председатель совета РФП напомнил, что фонд является уникальным опытом для России. Все правила и подходы формировались с нуля.

«Нас очень радует то, что пока все идет, как мы запланировали», — резюмировал председатель.